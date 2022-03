Außer Lebensgefahr: Hansen erleidet Lungenembolie

Für den dänischen Handball-Star Mikkel Hansen ist die Saison gelaufen: Der 34-Jährige fällt nach einer Lungenembolie und Venenentzündung für mehrere Monate aus.

"Wir hätten heute Abend lieber etwas anderes vermeldet", twitterte Paris St. Germain am Dienstagabend und gab bekannt, dass Mikkel Hansen eine Lungenembolie und Venenentzündung erlitten habe. Vergangene Woche wurde der Däne in seiner Heimat am Knie operiert - und zog sich die Krankheiten unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Frankreich zu.

Der dreimalige Welthandballer sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Für die kommenden vier bis sechs Monaten müsse Hansen, der als einer der besten Handballer auf der Welt gilt, aber mit Blutgerinnungsmitteln behandelt werden - was mit "Kontaktsport auf hohem Niveau nicht vereinbar" sei. Die Saison ist für den 34-Jährigen also gelaufen.

Hansen dürfte damit also sein letztes Spiel für PSG bereits bestritten haben. Im Sommer kehrt der Däne in seine Heimat zu Aalborg Handbold zurück. Mit Paris wurde Hansen, der seit 2012 für PSG spielt, achtmal nationaler Meister und holte viermal den Pokal.