Außenverteidiger mit Torriecher: Pinckert glänzt beim Startelf-Debüt für Elversberg

21 Tore in acht Spielen, die bisherige Übermannschaft eindeutig in die Schranken verwiesen - die SV Elversberg hat die Spitze der Drittliga-Tabelle übernommen. Trotz Formationswechsel.

4:1 gegen die Münchner Löwen, nach überragender erster Spielhälfte und vor für den Klub nicht gängigen 6138 Zuschauern: Die SV Elversberg erlebte im Spitzenspiel gegen 1860 am Samstag einen Fußball-Feiertag an der Kaiserlinde und brachte dem bisherigen Primus die erste Saison-Niederlage in der 3. Liga bei.

Als Schiedsrichter Arne Aarnink (Nordhorn) die Protagonisten zur Pause bat, ging SVE-Verteidiger Marcel Correia mit nicht zu übersehendem Grinsen Richtung Kabine, Offensivspieler Manuel Feil schüttelte ungläubig den Kopf.

Die ersten 45 Minuten legten den Grundstein für einen hochverdienten 4:1-Erfolg und nach Schlusspfiff strahlende Gesichter im Lager der Saarländer, die nun selbst das Klassement anführen. Mit 21 geschossenen Toren nach acht Spielen wohlgemerkt, was im Schnitt 2,63 pro Partie entspricht.

"Ein wenig feiern - aber nicht zu lange"

"Die Gefühlslage könnte gerade besser nicht sein", meinte Lukas Pinckert, der mit der kicker-Note 1,5 zum Spieler des Spiels avancierte. "Die Tabellenführung werden wir ein wenig feiern - aber nicht zu lange, denn am Samstag wartet ja schon der Hallesche FC." Die Spielanalyse des 22-Jährigen lautete so: "Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient. Jeder hat sich reingehauen und wir haben den Plan mit der neuen Formation gut durchgezogen."

Stichwort Formation: Trainer Horst Steffen stellte für das Duell mit den Löwen auf ein 5-3-2 um, das bei Ballbesitz zu einem 3-5-2 wurde. Die neue Ausrichtung spülte Pinckert erstmalig in die erste Elf der SVE. Der Neuzugang von Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin gab den rechten Außenverteidiger und schaltete sich mehrere Male vorne mit ein. Unter dem Strich standen für den Schleswig-Holsteiner, der zehn Jahre lang beim HSV ausgebildet worden war, die Mithilfe beim 1:0 durch Jannik Rochelt durch einen Pass auf Feil sowie später das selbst erzielte 2:0 per Kopfballtreffer. Es war das dritte Drittliga-Tor Pinckerts im 38. Einsatz in dieser Spielklasse.

Kein Vergleich zur Viktoria

Mit der Berliner Viktoria hatte Pinckert in der vorigen Drittliga-Saison ebenfalls einen guten Start hingelegt, Platz 2 nach acht Spielen mit 17 Punkten. In den restlichen 28 Partien kamen aber nur noch 20 Punkte hinzu - und am Ende stieg die Viktoria wieder in die Regionalliga ab. Dass ihm mit Elversberg dasselbe passiert, glaubt der Verteidiger nicht. "Die Mannschaft hier ist deutlich erfahrener. Zudem haben die Jungs hier eine überragende Qualität. Deswegen denke ich, dass wir die Saison sehr, sehr gut weiterspielen werden."

Zunächst einmal am kommenden Samstag in Halle.