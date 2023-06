Außenverteidiger mit Offensivdrang: RWE holt Voufack

Rot-Weiss Essen zeigt sich weiter sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Vom Nordost-Regionalligisten Lok Leipzig wechselt Eric Voufack an die Hafenstraße. Der Youngster verbindet laut seinem neuen Trainer Dynamik und Potenzial.

Will in Essen den nächsten Karriereschritt machen: Eric Voufack. IMAGO/Jan Huebner

Erst kürzlich hat Rot-Weiss Essen in Aaron Manu einen talentierten und zugleich robusten Abwehrspieler verpflichtet. Nun hat der Revierklub für seine Defensive erneut nachgelegt - und dabei ein ganz ähnliches Profil bedient: Eric Voufack heißt der neue Mann, der auf der rechten Abwehrseite zuhause ist, aber auch die linke bekleiden kann. Wie RWE am Montag mitteilte, hat der 21-Jährige in Essen einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Losgeeist hat der Drittliga-Aufsteiger von 2022 Voufack von Lok Leipzig. Beim Regionalligisten bestritt der Defensivspezialist in der vergangenen Saison 31 von 34 möglichen Spielen. Auch aufgrund seiner fünf Torvorlagen (zudem ein Tor) beendete der Klub aus Sachsen die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

Eric Voufack ist ein sehr dynamischer Rechtsverteidiger, der vor allem in der Vorwärtsbewegung seine Stärken hat. RWE-Coach Christoph Dabrowski

"Eric Voufack ist ein sehr dynamischer Rechtsverteidiger, der vor allem in der Vorwärtsbewegung seine Stärken hat, gute Flanken schlägt und in den letzten beiden Jahren einige Scorerpunkte gesammelt hat", freut sich RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf seinen Neuzugang, der zudem "eine ordentliche Zweikampfhärte und Robustheit" mitbringe.

Obendrein ist Voufack flexibel einsetzbar. Dies mit einzubeziehen in die Planung, ist aus Essener Sicht auch deshalb sinnvoll, weil Oguzhan Kefkir, der diese Position zuletzt eingenommen hatte, den Klub in Richtung Oberhausen verlassen wird. Zudem kehrt dessen früherer Back-Up Moritz Römling wohl vorerst zu seinem Stammklub VfL Bochum zurück. Michel Niemeyer, ebenfalls nomineller Linksverteidiger, hat zudem keine sportliche Zukunft in Essen.

Für Essen ist es schon der fünfte Neuzugang

Voufak ist nach Felix Götze (FC Augsburg), Vinko Sapina (SC Verl), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt) und Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt) bereits der fünfte Neuzugang der Essener, jedoch mit 21 Jahren der bislang jüngste Neuling. Das tut aber offenbar wenig zur Sache. "Wir sind von seinem Potential sehr überzeugt", betonte Dabrowski.

Für Voufak, dem die rot-weißen Vereinsfarben alles andere als fremd sind - in seiner Jugend spielte er bis 2016 für den Halleschen FC -, ist es der erste wirkliche Schritt in den Profifußball. Genau für diesen fühlt sich der Rechtsverteidiger laut eigenen Angaben nun bereit. "Bei RWE hatte ich von Beginn an das Gefühl, dass die Hafenstraße der perfekte Ort ist, um mich fußballerisch und persönlich weiterzuentwickeln. Ich werde in jedem Training und in jedem Spiel alles reinwerfen und versuchen, der Mannschaft mit meiner Offensivpower zu helfen."