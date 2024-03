Außenseiter de Kleijn siegt im Sprint - Rutsch verliert Bergtrikot

Zweite Etappe, zweiter Sprint: Paris-Nizza ist nach wie vor eine Sache für die schnellen Männer. Der Deutsche Jonas Rutsch muss das begehrte Bergtrikot wieder abgeben.

Arvid de Kleijn hat überraschend die zweite Etappe beim Traditionsrennen Paris-Nizza gewonnen. Der Niederländer vom zweitklassigen Tudor-Team setzte sich nach größtenteils flachen 177,6 Kilometern von Thiory nach Montargis im nächsten Massensprint vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und seinem Landsmann Dylan Groenewegen durch. Danny van Poppel von der deutschen Equipe Bora-hansgrohe hatte den Sprint früh angezogen, musste aber abreißen lassen und fuhr als Vierter über die Ziellinie.

Bester Deutscher war am Montag Pascal Ackermann, der das überwiegend gemächlich gefahrene Rennen als Neunter beendete. Jonas Rutsch verlor dagegen sein zum Auftakt erobertes Bergtrikot wieder. Zwar sicherte sich der 26-Jährige die erste Bergwertung, musste sich bei den beiden weiteren aber als Dritter geschlagen geben und liegt im Kampf um das begehrte Dress nun zwei Punkte hinter dem Franzosen Mathieu Burgaudeau.

Pithie geht in Gelb ins Mannschaftszeitfahren

Im Gesamtklassement liegt Pithie, der schon beim Etappensieg von Olav Kooij an Tag eins der einwöchigen Tour auf dem Podest gestanden hatte, nun zeitgleich mit Kooij und dem Dänen Mads Pedersen auf Platz 1. Wegen der besseren Etappenergebnisse trägt der Neuseeländer beim Mannschaftszeitfahren am Dienstag das Gelbe Trikot.

Rund um Auxerre sind dann 26,9 Kilometer und 330 Höhenmeter zu bewältigen. Die Teams gehen geschlossen an den Start, für die Tageswertung bleibt die Teamzeit dabei jeweils nach dem ersten Fahrer jeder Equipe stehen - eine Besonderheit bei Paris-Nizza. Für die Gesamtwertung werden hingegen die persönlichen Zeiten eines jeden Fahrers herangezogen

Es wird erwartet, dass einer der drei Top-Favoriten Primoz Roglic, Remco Evenepoel oder Joao Almeida am Dienstag das Gelbe Trikot übernimmt. Alle drei blieben auf der zweiten Etappe unauffällig, liegen in der Gesamtwertung aber in Schlagdistanz.

Das "Rennen zur Sonne", das Roglic 2022 gewann, endet am Sonntag nach über 1.200 Kilometern in Nizza, wo am 21. Juli auch das große Finale der Tour de France steigt.

2. Etappe Thoiry - Montargis (179,00 km), 4.3.2024:

1. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team 4:41:02 Std.; 2. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ + 0 Sek.; 3. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 4. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 5. Gerben Thijssen (Belgien) - Intermarché-Wanty; 6. Sam Bennett (Irland) - AG2R La Mondiale; 7. Dries Van Gestel (Belgien) - Team TotalEnergies; 8. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 9. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech; 10. Matteo Sobrero (Italien) - Bora-hansgrohe; ... 19. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 29. Rüdiger Selig (Berlin) - Astana Qazaqstan Team; 37. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 62. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 71. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech; 85. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 86. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 117. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 14; 145. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 37; 152. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:46 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ 8:17:20 Std.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek + 0 Sek.; 3. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma; 4. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 4; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 6; 6. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 8; 7. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek; 8. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck + 10; 9. Sam Bennett (Irland) - AG2R La Mondiale; 10. Jon Barrenetxea Golzarri (Spanien) - Movistar Team; ... 36. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 80. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 1:50 Min.; 91. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 3:41; 103. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 104. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 111. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 123. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 5:26; 125. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech; 132. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 6:03; 139. Rüdiger Selig (Berlin) - Astana Qazaqstan Team + 6:48; 153. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 8:34

Bergwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Mathieu Burgaudeau (Frankreich) - Team TotalEnergies 15 Pkt.; 2. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost 13; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 6; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe 4; 5. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies 4; 6. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates 2; 7. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost 2; 8. Lilian Calmejane (Frankreich) - Intermarché-Wanty 1; 9. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates 1

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ 42 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 38; 3. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe 28; 4. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma 25; 5. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team 25; 6. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 20; 7. Nils Eekhoff (Niederlande) - Team DSM - firmenich 18; 8. Madis Mihkels (Estland) - Intermarché-Wanty 16; 9. Gerben Thijssen (Belgien) - Intermarché-Wanty 16; 10. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek 14; ... 17. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech 8