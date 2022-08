Außenmeniskus-Riss: Auch Bellarabi fehlt Bayer wochenlang

Das Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:2) hat Karim Bellarabi wegen muskulärer Probleme verpasst. Nun wurde beim Offensivmann von Bayer Leverkusen eine weitere Verletzung diagnostiziert.

Wie der Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte, hat Bellarabi einen Außenminiskus-Riss im linken Knie erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Der 32-Jährige, der bei der Pokal-Blamage in Elversberg (3:4) ein- und beim Puntkspielauftakt in Dortmund (0:1) zur Pause ausgewechselt worden war, steht seinem Klub damit in den kommenden sechs Wochen nicht zur Verfügung.

Vergangene Woche hatte der gebürtige Berliner schon mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen gehabt, weshalb ihn Werkself-Coach Gerardo Seoane gar nicht erst in seinen Kader für das Augsburg-Spiel (1:2) berief.

Bitter Bayer 04: Auch Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) und Ersatztorhüter Andrey Lunev (Sehnenverletzung im Oberschenkel), der gegen den FCA den gesperrten Lukas Hradecky vertreten hatte, fallen wochenlang verletzt aus.