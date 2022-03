Außenbandriss: Dresdens Mai muss pausieren

In Bremen gehörte Dresdens Sebastian Mai jüngst zur Startelf, nun ist er zur Pause gezwungen: Der Defensivmann hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen.

Am Mittwochvormittag in einer Trainingseinheit zog sich Mai die Verletzung zu. Der 28-Jährige muss mehrere Wochen pausieren, wie Dynamo mitteilte. Er wird - in Absprache mit Dynamos medizinischem Team - ein individuelles Reha- und Aufbauprogramm absolvieren.

"Der Ausfall von Sebastian Mai ist sehr bitter. 'Basti' hatte sich mit viel Fleiß wieder so richtig an die Startelf herangekämpft und hat in Bremen ein wirklich gutes Spiel absolviert. Natürlich wird er uns auch mit seiner Mentalität auf dem Platz fehlen. Wir werden ihn bei seinem Heilungsprozess bestmöglich unterstützen und wünschen ihm eine gute Genesung", so Ralf Becker, Dresdens Geschäftsführer Sport.

"Extrem bitterer Zeitpunkt"

Mai gehörte zuletzt nicht zur Startelf der Dresdner, kam von der Bank. In Bremen (1:2) aber durfte er unter dem neuen Trainer Guerino Capretti von Beginn an vor der Abwehr spielen.

"Eine Verletzung kommt immer unpassend, aber der diesmalige Zeitpunkt ist extrem bitter. Ich hatte in den vergangenen Wochen wieder ein richtig gutes Gefühl, stand mit Freude auf dem Platz und konnte auch beim Auswärtsspiel in Bremen viel von dem umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Nun wird mein Ziel sein, so schnell wie möglich wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren zu können. Ich möchte unserer Mannschaft unbedingt noch im Saison-Endspurt helfen", so Mai über den Rückschlag.