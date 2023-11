Außenbandriss bei Camavinga, Sorgen um Vinicius Junior: Reals Personallage spitzt sich zu

Die letzte Länderspielphase des Jahres 2023 wird Carlo Ancelotti womöglich verfluchen: Nach Eduardo Camavinga droht mit Vinicius Junior ein weiterer Leistungsträger mittelfristig auszufallen.

Die schlechten Nachrichten für Carlo Ancelotti wollen dieser Tage nicht abreißen. Mit Jude Bellingham und Eduardo Camavinga waren bereits zwei zentrale Spieler Real Madrids wegen Verletzungen vorzeitig von ihren Nationalteams abgereist. In der Nacht auf Freitag kam ein neues Sorgenkind hinzu: Vinicius Junior.

Der Brasilianer hatte im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels in Kolumbien (1:2) den Top-Start der Brasilianer maßgeblich mit beeinflusst, das frühe Führungstor von Arsenals Gabriel Martinelli bereitete der Angreifer vor. Als ausgerechnet Luis Diaz die Partie mit einem Doppelschlag doch noch zu Gunsten der Kolumbianer drehte, stand Vinicius Junior schon längst nicht mehr auf dem Platz. Nach nur 27 Minuten musste er durch Joao Pedro ausgetauscht werden.

Den Platz konnte er selbst verlassen, dabei fluchte der 23-Jährige allerdings ausgiebig. "Ich glaube, es ist dasselbe wie beim letzten Mal", erklärte Vinicius Junior nach der Partie. Er habe einen "Schlag" abbekommen, sich aber erst später verletzt. Ende August hatte Vinicius Junior beim knappen 1:0 in Vigo nach 18 Minuten durch Joselu ersetzt werden müssen. Die Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zog ihnen einen Monat aus dem Verkehr.

Einsatz gegen Argentinien? "Wir werden alles versuchen"

Mit Blick auf den Spielplan wäre das Kalenderjahr 2023 in diesem Szenario für den Brasilianer wohl gelaufen. Als ihn Journalisten nach einem möglichen Einsatz am kommenden Mittwoch (1.30 Uhr MESZ) gegen Qualifikations-Spitzenreiter Argentinien, der am Donnerstag erstmals seit der WM verloren hatte, fragten, antwortete der Dribbelkünstler: "Das könnte schwierig werden - auch was die Ärzte gesagt haben. Aber wir werden alles versuchen."

Eine noch schlimmere Verletzung wird Ancelotti in jedem Fall verhindern wollen. Vinicius Junior präsentiert sich aktuell schließlich in bestechender Form: Beim 5:1 gegen Valencia erzielte er einen Doppelpack, beim 3:0 gegen Braga in der Königsklasse traf er einmal selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Camavinga wohl frühestens im Januar zurück

Das Lazarett Reals wächst nun aber wohl erstmal weiter an: Mit Einsätzen von Aurelien Tchouameni und Camavinga sowie den Langzeitverletzten Thibaut Courtois und Eder Militao wird in 2023 nicht mehr gerechnet. Bei Camavinga, der das Lager der französischen Nationalmannschaft nach einer Trainingsverletzung hatte verlassen müssen, bestätigten die Königlichen am Freitagmittag den befürchteten Außenbandriss im rechten Knie. Frühestens im Januar sei mit seiner Rückkehr zu rechnen, heißt es in spanischen Medien.

Nicht zur Verfügung stehen aktuell neben Bellingham auch Dani Ceballos, Keeper Kepa und Unglücksrabe Arda Güler, deren Rückkehr allerdings absehbar zu sein scheint.