Außenbandanriss: Mrowca fehlt Preußen Münster vorerst

Preußen Münster hat vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Mittwochabend einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen. Trainer Sascha Hildmann gab auf der Pressenkonferenz außerdem einige Hinweise zu seiner Startelf.

Bei Preußen Münster ist zum Jahresauftakt ordentlich was los. Nachdem der Drittligist am Sonntag das Derby gegen Bielefeld mit 2:1 gewann, doch zuvor aufgrund eines Vorfalls mit der Polizei Probleme hatte, steht am Mittwochabend bereits das nächste Spiel an. In der englischen Woche gastieren die Münsteraner beim FC Ingolstadt (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Jedoch wird ein wichtiger Spieler ausfallen.

Knie machte bei der "letzten Aktion" gegen den DSC schlapp

Das gab Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz an. Bei der "letzten Aktion" gegen die Arminia hat sich Mittelfeldspieler Sebastian Mrowca "das Außenband im Knie angerissen", erklärte Hildmann. "Das ist sehr bitter, er wird uns fehlen." Neben Mrwoca, der diese Saison bislang 18-mal zum Einsatz kam (kicker-Note 2,85) werde auch Thomas Kok (Halswirbelverletzung nach einem Auffahrunfall Anfang Dezember) weiterhin ausfallen.

Hildmann will auch sonst Veränderungen an seiner Startelf vornehmen. Der 51-Jährige sagte: "Wir werden rotieren, weil ich der Überzeugung bin, dass wir nicht drei Spiele mit derselben Mannschaft angehen können."

Zwei bis drei Wechsel geplant

Das Spiel am Sonntag zu Hause ab 13.30 Uhr gegen Rot-Weiss Essen sei ebenfalls bereits in den Köpfen. "Nicht auf jeder Position", doch zwei- bis dreimal werde gegen den FCI sicher gewechselt, gab Hildmann an. Nicht hingegen, ob er mit Dreier- oder Viererkette agieren werde.

In Ingolstadt erwartet Preußen eine schwere Aufgabe, der Aufstiegsanwärter verlor im eigenen Stadion nur einmal (sechs Siege, drei Remis). Hildmann verlangt ein mutiges Auftreten seines Teams. Die letzte halbe Stunde gegen Bielefeld gelte als Maßstab.