Außenbahnspieler "mit sehr hohem Tempo": Lankford neu bei Viktoria Köln

Kevin Lankford hat den Verein gewechselt: Nach seiner Vertragsauflösung beim SV Wehen Wiesbaden hat sich der Offensivmann Viktoria Köln angeschlossen.

Der vierte Neuzugang bei Viktoria Köln steht fest: Kevin Lankford schließt sich dem Team aus der Domstadt an. Der 23-Jährige bleibt somit in der 3. Liga, zuletzt war er für den SV Wehen Wiesbaden am Ball.

Eine Ablöse muss nicht gezahlt werden

Lankford absolvierte in der vergangenen Saison 23 Spiele (drei Tore, kicker-Durchschnittsnote 4,1) für den SVWW. Mit seinem Ex-Klub einigte er sich auf eine Vertragsauflösung, weswegen er seit Mittwochnachmittag offiziell Viktoria Köln angehört. Eine Ablöse kostet der Offensivmann nicht.

Der Deutsch-Amerikaner ist für sein Alter durchaus erfahren, schließlich stand er für Heidenheim und St. Pauli in der 2. Liga insgesamt 51-mal auf dem Platz. Im deutschen Unterhaus schoss er jedoch kein Tor. Sein neuer Trainer Olaf Janßen hält Lankford laut der Pressemitteilung für einen Spieler "mit einem sehr hohen Tempo und einer gewissen körperlichen Wucht. Wir sind extrem froh, dass er sich für uns entschieden hat und heißen ihn herzlich willkommen".

Ich will genau diesen Fußball spielen. Ich bin Offensivspieler, hier spielt man attraktiv. Kevin Lankford

Mit dem Transfer seien die Aktivitäten der Kölner für die offensiven Außen beendet. Lankford sei "die Entscheidung für Viktoria Köln nicht schwergefallen, nachdem die Verantwortlichen mir ein paar Videos gezeigt haben, wie hier Fußball gedacht wird, wie hier Fußball gespielt wird." Er fuhr fort: "Ich will genau diesen Fußball spielen. Ich bin Offensivspieler, hier spielt man offensiv, attraktiv und hoffentlich auch erfolgreich."