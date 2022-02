Ausschuss 3. Liga folgt Votum gegen Montagsspiele

In der Diskussion um die Montagsspiele in der 3. Liga hat sich der Ausschuss 3. Liga dem auf der Managertagung getroffenen Votum für deren Abschaffung angeschlossen.

Wie der DFB an diesem Mittwochabend mitteilt, hat der Ausschuss 3. Liga die für die Rechte-Ausschreibung zuständige DFB GmbH & Co. & Co. KG beauftragt, "den neuen Medienrechte-Vertrag der 3. Liga ohne Montagsspiele auszuschreiben". Damit folgt der Ausschuss dem Votum der Managertagung der 20 Drittligisten vom vergangenen Donnerstag. Bei dem Meeting hatten elf Vereine für die Abschaffung des bei den Fans unbeliebten Anstoßtermins gestimmt, sieben votierten unter Vorbehalt für eine Beibehaltung - und zwei enthielten sich.

Seit der Saison 2018/19 gibt es Montagsspiele in der 3. Liga, die weitaus überwiegende Mehrheit der Fans konnte sich damit nie abfinden. Im aktuellen Medienrechte-Vertrag, der bis Ende der Saison 2022/23 läuft, ist ein Montagspiel pro Spieltag fixer Bestandteil. Ab 2023/24 gilt dann ein für vier Jahre gültiger neuer Vertrag, der die TV-Übertragungs- und Streaming-Rechte regelt.

Ausschuss-Vorsitzender Eilers: "Am Ende steht die klare Erkenntnis"

"Wir haben einen umfassenden Diskussionsprozess mit allen Beteiligten hinter uns. Am Ende steht die klare Erkenntnis: Der Montag hat als Spieltermin in der 3. Liga ab der Saison 2023/2024 keinen Platz mehr", wird Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga auf der DFB-Website zitiert: "Diesem Meinungsbild haben wir als Ausschuss mit unserer Empfehlung an die DFB GmbH & Co. KG entsprochen. Nun ist es die Aufgabe, die Spieltagsgestaltung an den Wochenenden zu optimieren, um die 3. Liga bestmöglich darzustellen und alle Interessenlagen angemessen zu berücksichtigen."

"Wir respektieren die Entscheidung der 3. Liga und nehmen die Herausforderung an, die sich daraus für die neue Ausschreibung ergibt. Wir werden auf Basis dieser Entscheidung mit dem Markt Möglichkeiten erörtern, um möglichst attraktive Pakete zu schnüren, die dem Interesse des TV-Publikums und somit den Medienunternehmen Rechnung tragen. Wichtig bleibt, Alleinstellungsmerkmale für die 3. Liga herauszuarbeiten", sagte der bei der DFB GmbH & Co. & Co. KG für Marketing und Vertrieb zuständige Geschäftsführer Dr. Holger Blask.

Die Ausschreibung für den neuen Medienrechte-Vertrag startet frühestens im April.