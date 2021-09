Ausschreitungen vor Frankfurts Europa-League-Spiel in Antwerpen

Anhänger von Eintracht Frankfurt haben vor dem Europa-League-Spiel bei Royal Antwerp am Donnerstag offenbar randaliert.

Hier geht am Donnerstag das Europa-League-Spiel der Eintracht über die Bühne: Das Bosuil in Antwerpen. imago images

Laut übereinstimmenden belgischen Medienberichten sollen Fans der Hessen am Nachmittag eine Bar in der Nähe des Stadions in Antwerpen angegriffen und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert haben. Diese sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Mehrere Personen seien festgenommen worden.

Den Berichten zufolge sei die Terrasse der Bar zerstört worden, die Polizei sei zudem mit Pyrotechnik und Gegenständen beworfen worden. Die Polizei setzte auch Pfefferspray ein. Bis zu 300 Anhänger sollen an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein.

Dem Sender VRT zufolge randalierten SGE-Anhänger auch schon am Vortag in der nordbelgischen Hafenstadt. Die Polizei habe dabei Dutzende von ihnen festgenommen, sie sollten bis Spielende in Gewahrsam bleiben.