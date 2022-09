Ausschreitungen vor BVB-Spiel im Stadion und der Stadt

Vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen ist es im Stadion zu kleineren Zwischenfällen gekommen. Bereits in der Nacht gab es Auseinandersetzungen der verschiedenen Fan-Gruppen.

Vor der Partie ist es zu Ausschreitungen im Gästesektor gekommen. Die BVB-Profis wurden bei der Platzbegehung mit Leuchtraketen beschossen, von denen keine traf. Zudem wurden im Bereich des Gästeblocks Leuchtfackeln geworfen. Die Polizei war im Stadion schnell präsent.

Bereits am Montagabend hatte es laut Mitteilung der Dortmunder Polizei eine kleinere Auseinandersetzung in der Innenstadt gegeben. Beim Eintreffen der Polizei seien in der Nacht alle Beteiligten geflohen. BVB-Ultras pflegen eine Freundschaft mit Fans des Kopenhagener Stadtrivalen Bröndby IF.

Mit starken Kräften seien weitere Auseinandersetzungen in der Nacht verhindert worden.