Ausschreitungen überschatten Spiel zwischen Bayreuth und Dresden

Das 1:1 zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden wurde von Ausschreitungen abseits des Platzes überschattet. 14 Polizisten wurden verletzt.

"Die spannende und zum Großteil friedliche verlaufene Drittligabegegnung zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden wurde am Samstagnachmittag durch einen gewaltsamen Zwischenfall getrübt. Mehrere verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz", gab die Polizei Oberfranken bekannt.

8000 Fans fanden am Samstag den Weg ins Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth. Die Partie, die am Ende mit 1:1 endete, musste mit einer Verspätung von 15 Minuten angepfiffen werden, da ein Zug aus Dresden zu spät ankam. Anschließend gab es einen Fanmarsch der Gäste mit 1300 Gästefans. "Wie erwartet kam es hierbei zum Abbrennen von Pyrotechnik und vereinzelten Würfen mit Bechern und Flaschen", teilte die Polizei mit.

Und weiter heißt es: "Während die erste Halbzeit weitestgehend friedlich blieb, eskalierte die Situation nach Wiederanpfiff. Nachdem ein Ordner im Bereich des Gästeblocks um Hilfe rief, wollte eine Gruppe der Bereitschaftspolizei eingreifen. Diese wurde jedoch sofort durch Gästefans attackiert und mit Schlägen und Tritten angegriffen. Ein kontrollierter Rückzug der Einsatzkräfte konnte die Situation nicht befrieden. Die Angreifer brachen das Tor des ehemaligen Gästeeingangs am Ellrodtweg auf und versuchten weiter auf die Polizisten einzuwirken. Die Beamten konnten das Tor jedoch halten."

Daraufhin kam es zu gewaltsamen Einwirkungen, wie die Polizei mitteilte: "Deshalb zerstörte die Gruppierung der Dresdner Fans das Inventar eines nahegelegenen Imbissstands und verwendete es als Wurfgeschosse. Dabei bedrängten sie auch die im Stand beschäftigen Caterer. Bei dieser Auseinandersetzung wurden 14 Polizeibeamte verletzt. Einer von ihnen musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Auch auf Seiten der Gästefans gab es verletzte Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Inhalt der Bargeldkasse in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro fehlt seitdem ebenfalls."

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat nun in mehreren Fällen des schweren Landfriedensbruchs die Ermittlungen aufgenommen.