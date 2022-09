Ausschreitungen? Streich: "Es gibt eine griechisch-deutsche Freundschaft"

Zuletzt gab es bei den Gastspielen von Köln in Nizza und Frankfurt in Marseille heftige Ausschreitungen. Freiburgs Trainer Christian Streich hat in dieser Hinsicht vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Olympiakos Piräus mit seinen teilweise berüchtigten Fans jedoch keine Sorgen. Der SC gibt seinen Anhängern aber Verhaltenstipps.

"Wenn man sieht, in welcher Atmosphäre Marcelo vorgestellt wurde, mit Bengalos, hat man nur ein bisschen von dem gesehen, was im Stadion abgehen kann. Darauf freue ich mich am meisten", sagt SC-Torwart Mark Flekken. Auch Christian Günter hat die Präsentation des viele Jahre bei Real Madrid angestellten Brasilianers im Video gesehen und fand es "beeindruckend".

Freiburgs Kapitän meinte am Mittwochabend bei der Pressekonferenz in Piräus: "Ich habe in den letzten Jahren das eine oder andere Champions-League-Spiel von ihnen gesehen. Da hat man immer wieder gesehen, dass die Stimmung extrem gut und hitzig ist. Das macht uns Fußballern ja Spaß, in so einer Atmosphäre zu spielen."

"Unsere Fans sind dafür bekannt, dass sie friedlich sind"

Angst vor Ausschreitungen, wie es sie zuletzt bei Auswärtsauftritten deutscher Teams in Südfrankreich in und rund um die Stadien in heftiger Ausprägung gegeben hat, hat Freiburgs Trainer derweil nicht. "Ich gehe fest davon aus, dass wir morgen ein Fußballspiel sehen werden und dass es zu überhaupt keinen Ausschreitungen kommt. Unsere Fans sind dafür bekannt, dass sie friedlich sind. Ich gehe fest davon, dass die Olympiakos-Fans ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützen, aber in keiner Weise gegen andere Leute vorgehen. Genauso wenig gehe ich davon aus, dass sich unsere Fans hier als Gäste nicht gut verhalten", sagte Streich.

Von daher habe er überhaupt keine Angst, dass im Karaiskakis-Stadion Dinge wie in Nizza oder Marseille passieren könnten, erklärte der 57-Jährige. "Es gibt eine griechisch-deutsche Freundschaft. Die kann man leben, wenn man sich begegnet. Es gibt hunderttausende oder Millionen Menschen, die in Griechenland Urlaub machen. Es gibt hunderttrausende griechische Menschen, die auch in Deutschland arbeiten", fügte Streich an und fragte rhetorisch: "Warum soll es bei einem Fußballspiel zwischen Olympiakos und Freiburg Auseinandersetzungen zwischen den Menschen geben?"

Warnung vor individueller Anreise zum Stadion

Eine sehr vernünftige und, rein rational betrachtet, selbstverständliche Sicht der Dinge, mit der Streich hoffentlich Recht behält. Zum Abschluss seines Statements am Mittwochabend betonte er nochmals: "Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es eine freundliche Begegnung wird, in der wir auf dem Feld hart und fair um den Sieg kämpfen werden."

Um das Risiko für Zwischenfälle zu vermeiden, hat der SC seinen 750 mitreisenden Anhängern vor dem neunten Europacup-Auswärtsspiel der Klubhistorie Warnungen und Verhaltenstipps mit auf den Weg gegeben. Von Übernachtungen und Aufenthalten in Piräus wird genauso abgeraten wie von einer individuellen Anreise zum Stadion. Stattdessen werden Unterkünfte in Athen empfohlen und von dort die Nutzung eines kostenlosen Busshuttles für alle SC-Fans. Besonders an den spielfreien Tagen sei es zudem ratsam, keine offensichtlichen SC-Fanartikel zu tragen.