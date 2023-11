Ausschreitungen im 96-Block: "Das hat das Spiel gekillt"

Ausschreitungen im Gästeblock und ein darauffolgender Polizeieinsatz haben am Freitagabend das Topspiel zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 (0:0) überschattet und für eine Unterbrechung gesorgt. Nach der Partie bezog die Hamburger Polizei Stellung und verteidigte ihr Vorgehen.

Innerhalb des 96-Blocks hatte es rund um die 80. Spielminute der Partie zum Teil heftige Prügeleien gegeben, die Polizei Hamburg teilte auf X, ehemals Twitter, mit: "Ein Gastfan ist durch Angriffe der eigenen Fanschaft mehrfach zu Boden gegangen." Die Beamten sind deshalb in den Block gegangen "um Schlimmeres zu verhindern". Die Folge waren wüste Prügelszenen, Becher- und Stangenwürfe gegen die Polizei, die unter anderem Pfefferspray einsetzte und von Verletzten berichtet. Weitere Details nennt sie bislang nicht. Die Fanhilfe St. Pauli hatte den Polizeiansatz nach der Partie als "unangebracht und unverhältnismäßig" kritisiert.

Schiedsrichter Richard Hempel hatte die Partie für rund fünf Minuten unterbrochen und die Spieler in der Mitte des Platzes versammelt, dann aber überraschend schnell trotz noch nicht ganz beendeter Tumulte wieder angepfiffen.

Es ist ja menschlich, dass das die Jungs ablenkt und irritiert. Fabian Hürzeler

Nachdem die Partie fortgesetzt wurde, war jeglicher Spielfluss dahin, die Schlussphase stand auf beiden Seiten deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse. "Die Ausschreitungen und die Pause haben das Spiel gekillt", sagt St. Paulis Abwehr-Chef Eric Smith deutlich. Sein Trainer findet es verständlich und schildert die Begleitumstände danach: "Es ist ja menschlich, dass das die Jungs ablenkt und irritiert. Zwei Meter neben unserem Torwart Nikola Vasilj sind plötzlich Zuschauer aufgetaucht, natürlich geht dann bei ihm und auch bei seinen Vorderleuten mitten im Spiel auch mal der Blick nach hinten."

Fabian Hürzelers Gegenüber Stefan Leitl spricht von "Szenen, die nicht in ein Fußballstadion gehören. Natürlich ging es danach nicht mehr so flott weiter wie zuvor." Dass seine Profis nach dem regulären Ende der Partie dennoch Richtung Gästeblock gingen und sich bei ihren Anhängern mit Applaus bedankten, verurteilt der 96-Coach ausdrücklich nicht: "Es gibt noch keinerlei Hinweise, was genau geschehen ist. Ich finde, dann sollte man sich auch bei seinen Fans bedanken."