Ausschreitungen bei Derby in Köln: Ordner bewusstlos geschlagen

Im Rahmen des Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen (0:2) am Sonntag ist es zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizeimitteilung wurde dabei ein Ordner schwer verletzt.

Polizisten am Rhein-Energie-Stadion. IMAGO/Beautiful Sports

Bereits im Kölner Stadion gingen gegen Spielende Anhänger beider Lager auf dem Oberrang der Nordtribüne aufeinander los, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Köln vom späten Sonntagabend. Dabei brach ein Ordner bewusstlos zusammen, da er "von einem der Beteiligten mit einem Faustschlag am Kopf getroffen worden" war. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, zu dessen Zustand gab es bislang keine weiteren Informationen.

Zudem trennte die Polizei nach der Partie vor dem Stadion drei streitende Personen. Teilnehmer eines Fanmarsches, der kurz vorher mit etwa 500 Personen gestartet war, wurden auf die Situation aufmerksam - und "griffen die Einsatzkräfte an", erklärte die Polizei. Dabei hätten sie Gegenstände aus dem direkten Umfeld verwendet.

Einige hätten "Pyrotechnik, Fahrräder, Äste und Steine auf Einsatzkräfte" geworfen. Die Polizei ermittelt gegen mindestens zehn Personen wegen schweren Landfriedensbruchs, zwei davon befinden sich in Gewahrsam.