Ausschließen oder Ignorieren? Gegensätze bei 96 zu Altkanzler Schröder

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Position des Bundeskanzlers a.D. Gerhard Schröder: Bei Hannover 96 vertreten Verein und Fußball-KG offensichtlich unterschiedliche Positionen, wie damit umzugehen ist.

In einem öffentlichen Schreiben von diesem Mittwoch widmet sich der eingetragene Verein Hannover 96 der Rolle von Altkanzler Gerhard Schröder im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Der Vorstand des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. hat heute Herrn Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., darüber informiert, dass ein Vereinsausschluss gegen ihn geprüft wird", heißt es darin.

Grund seien die nach Ansicht des Vorstands "offensichtlich mit den Werten des Vereins widersprechenden Werte Schröders" in Verbindung mit seinen öffentlichen Äußerungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, seine aktuelle Tätigkeit beim russischen Konzern Rosneft sowie die angestrebte Tätigkeit beim ebenfalls russischen Konzern Gazprom. "Herr Schröder wurde um kurzfristige Stellungnahme gebeten sowie um Prüfung durch ihn selbst, ob seine eigenen Werte noch mit den Werten des Vereins in Einklang stehen", so der weitere Wortlaut der Mitteilung.

Kind ignoriert die heikle Situation noch

Dem Schritt der Vereinsseite will sich die Profifußballsparte offenbar nicht zwingend anschließen. Martin Kind, Geschäftsführer der GmbH und Co. KGaA, äußerte sich laut Sport1 konträr zur Darstellung des Muttervereins und begründete: "Herr Schröder ist kein Mitglied, er ist Kunde und kauft ganz normal seine Karte. Er hat mit einigen Freunden eine Loge, diese darf er natürlich weiter nutzen, weil er seine Plätze innerhalb dieses Teams bezahlt."

Seit langer Zeit ist der in Hannover beheimatete Ex-Kanzler, von 2016 bis 2019 zudem Aufsichtsratsvorsitzender in der GmbH, regelmäßiger Besucher der 96-Spiele in der HDI-Arena. "Gerhard Schröder ist für uns gerade kein Thema", scheint der 77-jährige Kind die heikle Situation um den gleichaltrigen Ex-Regierungschef aktuell ignorieren zu wollen. "Wir sind ein Rechtsstaat mit einer Demokratie und haben die Rechtsnormen natürlich zu beachten. Herr Schröder darf weiter Spiele besuchen, wir verbieten ihm nicht den Zutritt."

Zur politischen Lage habe sich Kind unterdessen nicht weiter äußern wollen, berichtet Sport1.