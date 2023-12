"Ausschlaggebend für unseren Erfolg": Eintracht bindet Top-Scorerin Prasnikar

Lara Prasnikar hat ihren Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig bis 2028 verlängert. Mit ihren Toren und Vorlagen hat die 25-Jährige großen Anteil am Erfolg der SGE.

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Top-Stürmerin Lara Prasnikar vorzeitig um drei Jahre verlängert. Wie der Verein am Donnerstagnachmittag bekannt gab, unterschrieb die slowenische Nationalspielerin ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2028, obwohl das alte noch bis 2025 Gültigkeit besessen hätte - für Cheftrainer Niko Arnautis ein "Zeichen, dass sie sich bei der Eintracht sehr wohlfühlt und ihren Weg hier sieht".

Zweimal Top-Scorerin der Liga

Prasnikar kam 2020 von Turbine Potsdam zur SGE und stieg mit ihren Toren und Vorlagen in kürzester Zeit zur Leistungsträgerin des Teams auf. Die heute 25-Jährige war in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils die Top-Scorerin die Frauen-Bundesliga, in der Saison 2022/23 sammelte sie hervorragende 26 Scorerpunkte (14 Tore, zwölf Assists). In insgesamt 91 Pflichtspielen im Eintracht-Trikot schoss die Slowenin 41 Treffer selbst und legte weitere 36 auf.

Im Kalenderjahr 2023 bereitete Prasnikar zudem nicht nur ligaweit die meisten Treffer vor (14), sondern war zusammen mit Alexandra Popp und Nicole Anyomi mit zwölf Toren auch die treffsicherste Spielerin in der höchsten deutschen Spielklasse.

Prasnikar sieht in Frankfurt "Potenzial", um Titel zu gewinnen

"Wir sind sehr froh, Lara bis 2028 bei uns zu haben", zeigte sich die Technische Direktorin Katharina Kiel glücklich über die Verlängerung. "Wir haben große Ziele, dafür brauchen wir außergewöhnliche Spielerinnen wie Lara, die mit ihren Qualitäten nicht nur selbst Tore erzielt, sondern auch ihre Mitspielerinnen immer wieder in Szene setzt." Mit dem neuen Kontrakt einher gehe auch eine neue Rolle als Führungsspielerin für die 25-Jährige, so Kiel.

Auch Arnautis hebt die Vorzüge Prasnikars hervor: "Lara ist in den vergangenen Jahren technisch wie taktisch sehr gereift, sie bringt alles mit. Darüber hinaus ist sie sehr mannschaftsdienlich, ist an sehr vielen Offensivaktionen beteiligt, bereitet viele Tore vor, macht sie aber auch selbst. Sie belebt unser Spiel, ihre Kreativität auf dem Platz ist immer wieder ausschlaggebend für unseren Erfolg."

Die Spielerin freut sich ebenfalls über die weitere Zusammenarbeit: "Ich schätze sehr, was der Verein für mich in den vergangenen Jahren getan hat und wie ich mich hier menschlich sowie sportlich entwickelt habe. Ich glaube daran, dass ich als Spielerin, aber auch wir als Team noch besser und erfolgreicher werden können." Ihr großer Traum sei es, Titel zu gewinnen, sei es in der Liga oder in der Champions League. "Hier in Frankfurt sehe ich in den kommenden viereinhalb Jahren das Potenzial dafür", blickt Prasnikar optimistisch in die Zukunft.