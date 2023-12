Zwei-Millionen-Angebot? Veszprem kritisiert Kretzschmar-Aussagen

Mit seinen Aussagen in einem Podcast hat Stefan Kretzschmar für ordentlich Wirbel gesorgt. Ein angebliches, für den Handball astronomisches Angebot aus Veszprem ließen die Ungarn nicht unkommentiert.

Im Fokus: Stefan Kretzschmar (li.) sprach in einem Podcast auch über Emil Nielsen. imago images (2)

Stefan Kretzschmar ist bekannt für markige Aussagen. Für den Geschmack eines europäischen Spitzenklubs ist die Handball-Ikone aber diesmal etwas über das Ziel hinausgeschossen. Im "Dyn"-Podcast "Harzblut" behandelte das Experten-Team unter anderem die in der Bundesliga gerade spannende Lage der Torhüter. Der THW Kiel beispielsweise dürfte nach den vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Samir Bellahcene und Tomas Mrkva sein Gespann für die Saison 2024/25 stehen haben.

Dass zeitweise über einen vorzeitigen THW-Wechsel des spanischen Nationaltorhüters Gonzalo Perez de Vargas spekuliert wurde, dürfte hinfällig sein. Anfang August 2023 hatten die Kieler mitgeteilt, dass sich Perez de Vargas den "Zebras" im Sommer 2025 anschließend wird. Kein unübliches Vorgehen im Handball, einen Transfer mit derart viel Vorlauf unter Dach und Fach zu bringen.

Da könnte der etwas klammere FC Barcelona auf einen Schlag über drei Millionen Euro mit dem Verkauf seiner beiden Torhüter verdienen. Stefan Kretzschmar bei "Harzblut"

"Wenn man das hört, was Barcelona mit dem Verkauf ihrer beiden Torhüter auf einen Schlag verdienen könnte ...", deutete Kretzschmar im Rahmen dieser Diskussion an. Neben dem bereits feststehenden Abschied von Perez de Vargas halten sich auch Gerüchte um einen Abgang von Dänemarks Nationalkeeper Emil Nielsen, ebenfalls bis 2025 an die Katalanen gebunden, hartnäckig.

Bei Perez de Vargas stand bereits "eine Zahl im Raum", die eine Million Euro übersteige, um den Spanier vorzeitig aus seinem Vertrag zu kaufen. Geld, das der THW ob der aktuell komfortablen Torhütersituation gut anderweitig investieren kann. Bei Nielsen gehe es gar um eine noch höhere Summe: Für den 26-jährigen Torhüter soll, so Stefan Kretzschmar, ein "Ostblock-Verein" angeblich sogar zur Zahlung von zwei Millionen Euro bereit sein.

"Da könnte der etwas klammere FC Barcelona auf einen Schlag drei Millionen Euro oder über drei Millionen Euro mit dem Verkauf seiner beiden Torhüter verdienen", sagte Kretzschmar, der allerdings auch Bedenken äußerte. Für das Abschneiden des Champions-League-Rekordsiegers auf internationalem Parkett hätte das womöglich schwerwiegende Folgen: "Dann hat man auch keinen Erfolg mehr", so Kretzschmars Prognose.

Veszprem fordert "Korrektur deines Fehlers"

Mit der Aussage "Ostblock-Verein" gibt sich Podcast-Moderator Finn-Ole Martins nicht zufrieden. Auf Nachfrage präzisiert Kretzschmar doch: "Ich glaube, Veszprem hat ihm oder Barcelona ein Angebot gemacht für zwei Millionen Euro. Das ist zumindest das, was ich gehört habe, was Veszprem angeblich bereit war zu zahlen."

Eine Aussage, die bis nach Ungarn weitergetragen wurde. Am Freitagvormittag meldete sich Telekom Veszprem via "X" zu Wort, das sich direkt an Kretzschmar wendete. Für den "1. April" sei es noch etwas früh. Weniger amüsiert fügte der Klub ab: "Von einem seriösen Manager eines seriösen Handballvereins würden wir solche Aussagen wie deine gestrigen über Telekom Veszprem nicht erwarten. Wir hoffen nur, dass dies nicht Berlin ist und du deinen Fehler korrigierst."