Ausrutscher im Decider: Pietreczko scheitert an Cross

Die Reise auf der European Tour ist für Ricardo Pietreczko beendet. Im Viertelfinale scheiterte das deutsche Darts-Talent an Rob Cross.

Der Traum-Lauf des gebürtigen Berliners bei der European Tour in Leverkusen ist gegen Ex-Weltmeister Rob Cross zu Ende gegangen. Im Viertelfinale musste sich der 28-Jährige dem Engländer in einem durchweg engen Duell mit 5:6 geschlagen geben.

Auch gegen den fünften der Weltrangliste verkaufte sich "Pikachu" teuer und nahm Cross fünf Legs ab. Im Decider, den Cross anwarf, leistete sich Pietreczko jedoch einen kleinen, aber entscheidenden Ausrutscher. Bei 244 übrigen Punkten warf der Deutsche nur 41, kam dadurch nicht in den Finish-Bereich und konnte Cross nicht unter Druck setzen. Dieser machte dann 72 Punkte mit zwei Darts aus und damit den Deckel auf die Partie.

"Er wird in Zukunft noch weiter kommen"

"Er war immer hartnäckig und hat immer gekämpft. Das ist das, was Darts ausmacht", richtete Cross am Ende noch lobende Worte in Richtung Pietreczko. "Er hat einen weiten Weg hinter sich und wird in Zukunft noch weiter kommen."

Zuvor hatte Pietreczko den zweimaligen Weltmeister Peter Wright (Schottland) und anschließend den ehemaligen BDO-Weltmeister Stephen Bunting aus England mehr als überraschend besiegt. Spätestens mit diesem Auftritten hat sich das in Nürnberg lebende Talent einen Namen in der Darts-Welt gemacht.

Setzte sich in Leverkusen durch: Gerwyn Price. IMAGO/Action Plus

Price ringt van Duijvenbode nieder

Den Sieg in Leverkusen sicherte sich der Waliser Gerwyn Price. Im Finale gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode setzte sich der Weltranglistenvierte knapp mit 8:7 durch. Damit bestätigte Price seine aktuell starke Form, zuletzt holte er sich in der Premier League zwei Tagessige in Folge.