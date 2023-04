Ausrufezeichen von Niemeier und Struff in Madrid

Am Donnerstag warteten in Madrid auf Jule Niemeier und Jan-Lennard Struff mit Petra Kvitova bzw. Lorenzo Sonego hohe Hürden. Doch das deutsche Tennis-Duo setzten zwei Ausrufezeichen.

Jule Niemeier hat ihren spürbaren Aufwärtstrend bestätigt. Die 23-Jährige setzte sich in der zweiten Runde des WTA-Sandplatzturniers überzeugend gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Petra Kvitova aus Tschechien mit 7:6 (11:9), 6:1 durch.

Der erste Satz war der Schlüssel. Jule Niemeier

"Der erste Satz war der Schlüssel", sagte Niemeier: "Mir gefällt es hier wirklich in Madrid in der Stadt und auf den Courts." In der dritten Runde erwartet die Weltranglisten-67. nun in der spanischen Hauptstadt ein Duell gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 23) oder Rebecca Marino (Kanada).

Niemeier, die Nummer 67 der Weltrangliste, war als klare Außenseiterin in die Partie gegen Kvitova gegangen. Die Weltranglistenzehnte, die in dieser Saison in Miami bereits einen Titelgewinn feiern konnte und das Turnier in Madrid dreimal gewann, sah sich vom starken Widerstand der Dortmunderin im ersten Durchgang sichtlich überrascht.

Starke Nerven im Tie-Break

Das Duell war komplett ausgeglichen, doch im Tie-Break zeigte Niemeier die besseren Nerven und gewann den Durchgang mit 11:9. Im zweiten Satz blieb die Wimbledon-Viertelfinalisten von 2022 hochkonzentriert gegen ihre tschechische Kontrahentin, die nun immer ungeduldiger und damit fehlerhafter agierte.

Nach fast zwei Stunden Spielzeit war die Überraschung perfekt und Niemeier steht in der 3. Runde.

Auch Struff gelingt ein Coup

Am Donnerstagnachmittag schaffte dann auch Jan-Lennard Struff einen kleinen Coup. Der 33-jährige Wartseiner, der trotz einer Niederlage in der Qualifikation als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, zog mit einem klaren 6:3, 6:1 gegen den stärker eingeschätzten Lorenzo Sonego aus Italien in die zweite Runde ein.

Im Kampf um den Drittrundeneinzug trifft Struff auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der zum Auftakt ein Freilos hatte.