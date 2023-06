Ausreißer Zimmermann triumphiert in Crest-Voland

Georg Zimmermann hat am Freitag in einem packenden Finish die 6. Etappe der Dauphiné gewonnen und feierte damit den größten Sieg seiner Karriere. Jonas Vingegaard verteidigte das Gelbe Trikot problemlos.

Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann hat die sechste Etappe des 75. Criterium de Dauphiné gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Intermarche-Circus-Wanty setzte sich am Freitag nach 170,2 Kilometern von Nantua nach Crest-Voland im Sprint gegen den Franzosen Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) durch.

Zimmermann, der bereits am Donnerstag lange Zeit als Ausreißer unterwegs war, hatte sich nach etwa 50 Kilometern mit 13 anderen Fahrern in einer Fluchtgruppe vom Hauptfeld abgesetzt. An den anspruchsvollen Anstiegen gegen Ende der Etappe zerfiel die Spitzengruppe immer weiter, sodass am Ende nur noch Zimmermann zusammen mit Burgaudeau und dem Spanier Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadier) übrig blieb.

Packendes Finale mit Burgaudeau

Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel attackierte der Augsburger dann am Schlussanstieg in den Skiort Crest-Voland und sah schon wie der sichere Sieger aus. Burgaudeau, der sich das Bergtrikot sichern konnte, kam auf den letzten 500 Metern allerdings noch einmal heran, sodass die Entscheidung im Schlusssprint fiel. Hier hatte der Deutsche die besseren Beine und überquerte schließlich als Erster die Ziellinie.

Es ist perfekt aufgegangen. Gestern hat es nicht geklappt, da habe ich es heute einfach noch einmal probiert. Georg Zimmermann

"Ich kann es nicht glauben. Ich habe einfach mein Bestes gegeben. Es ist perfekt aufgegangen. Gestern hat es nicht geklappt, da habe ich es heute einfach noch einmal probiert", sagte Zimmermann zum größten Sieg seiner Karriere und ergänzte: "Ich bin stolz. Die ganze harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht." Es ist der erste deutsche Etappensieg bei der Dauphiné seit drei Jahren, 2020 triumphierte Lennard Kämna.

Vingegaard weiter in Gelb

Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) verteidigte am Tag nach seinem souveränen Etappensieg, mit dem er das Gelbe Trikot übernommen hatte, die Führung im Gesamtklassement souverän. Er hat nun 1:10 Minuten Vorsprung auf den Australier Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), der im Schlusssprint des Hauptfeldes die besten Beine hatte.

Die siebte Etappe führt am Samstag über 147,9 Kilometer von Porte-de-Savoie nach Col de la Croix de Fer über mehrere Berge der höchsten Kategorie. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Grenoble.

6. Etappe Nantua - Crest-Voland (170,20 km):

1. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 4:02:50 Std.; 2. Mathieu Burgaudeau (Frankreich) - Team TotalEnergies + 1 Sek.; 3. Jonathan Nicolas Castroviejo (Spanien) - Ineos Grenadiers + 8; 4. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 48; 5. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team; 6. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates; 7. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 9. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step; 10. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; ... 28. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:13 Min.; 57. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 6:27; 74. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 9:47; 88. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 10:35; 93. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 10:44; 123. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 20:35

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 21:06:41 Std.; 2. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 1:10 Min.; 3. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 1:23; 4. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 1:26; 5. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:37; 6. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious + 1:44; 7. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 2:07; 8. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 2:54; 9. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 2:55; 10. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team + 2:57; ... 27. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 3:58; 33. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 5:30; 42. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 12:20; 50. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 16:12; 87. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 32:09; 102. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 36:59; 108. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 39:29