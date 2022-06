Ausreißer Vuillermoz gewinnt zweite Dauphiné-Etappe

Alexis Vuillermoz hat die zweite Etappe der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich gewonnen und damit die Gesamtwertung bei der traditionellen Generalprobe für die Tour de France übernommen.

Der 34-Jährige vom Team TotalEnergies setzte sich nach anspruchsvollen 169,8 km von Saint-Peray nach Brives-Charensac im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe durch. Zunächst schien Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) die Etappe für sich entscheiden zu können. Der Franzose hatte bereits ein paar Metern zwischen sich und seine Widersacher gelegt, allerdings hatte er den Sprint ein paar Meter zu früh angezogen. Deshalb fuhren Vuillermoz und Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team) auf den letzten zehn Metern noch an ihm vorbei.

Der belgische Topstar Wout Van Aert (Jumbo-Visma), der am Sonntag den Auftakt für sich entschieden hatte, gewann mit fünf Sekunden Rückstand auf die Spitzengruppe den Sprint des Hauptfeldes, verlor aber dennoch die Gesamtführung an Vuillermoz. Bester Deutscher war Nils Politt (Köln/Bora-hansgrohe) auf Rang 15. Etappe drei endet am Dienstag nach 169 km mit einem kurzen Schlussanstieg in Chastreix-Sancy.

Die berglastige Dauphine über acht Etappen nutzen viele Spitzenfahrer als Testlauf die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende Frankreich-Rundfahrt. Unter anderem sind der dreimalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) und der letztjährige Tour-Zweite Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) am Start. Tour-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) fährt hingegen ab dem 15. Juni die Rundfahrt seines Heimatlandes.

2. Etappe Saint-Peray/Frankreich - Brives-Charensac/Frankreich (169,80 km):

1. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 4:03:34 Std.; 2. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team + 0 Sek.; 3. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ; 4. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM; 5. Anthony Delaplace (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 6. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 5; 7. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert; 9. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team; 10. Aleksander Riabuschenko (Belarus) - Astana Qazaqstan Team; ... 15. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 66. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 67. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 92. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step; 126. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 6:11 Min.; 147. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 12:56; Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious ausgeschieden

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 8:40:55 Std.; 2. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team + 3 Sek.; 3. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ + 4; 4. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 5; 5. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM + 7; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 9; 7. Anthony Delaplace (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 10; 8. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost + 11; 9. Maxime Bouet (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 12; 10. Laurens Huys (Belgien) - Wanty-Gobert + 13; ... 18. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 15; 45. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step; 54. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 76. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 125. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 10:57 Min.; 148. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 23:06

Bergwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Pierre Rolland (Frankreich) - B&B Hotels p/b KTM 11 Pkt.; 2. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 7; 3. Xandres Vervloesem (Belgien) - Lotto-Soudal 4; 4. Maxime Bouet (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 4; 5. Laurens Huys (Belgien) - Wanty-Gobert 4; 6. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 3; 7. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ 3; 8. Anthony Delaplace (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 1; 9. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis 1

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 39 Pkt.; 2. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 34; 3. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM 28; 4. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert 28; 5. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 26; 6. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ 26; 7. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 25; 8. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost 20; 9. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team 20; 10. Anthony Delaplace (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 16; ... 18. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step 6

Teamwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Team Arkea-Samsic (Frankreich) 26:03:25 Std.; 2. Team TotalEnergies (Frankreich) + 0 Sek.; 3. Groupama-FDJ (Frankreich); 4. Team DSM (Deutschland); 5. Uno-X Pro Cycling Team (Norwegen); 6. EF Education-EasyPost (USA) + 5; 7. Lotto-Soudal (Belgien); 8. AG2R Citroën Team (Frankreich); 9. Wanty-Gobert (Belgien); 10. Bora-hansgrohe (Deutschland)