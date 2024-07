Ausreißer Turgis gewinnt Schotter-Spektakel - Vingegaard kontert alle Pogacar-Attacken

Der Franzose Anthony Turgis hat die 9. Etappe der Tour de France gewonnen, die erstmals über die staubigen Schotterpisten der Champagne führte. Der Gesamtführende Tadej Pogacar setzte mehrere Attacken, die seine Konkurrenten um das Gelbe Trikot jedoch kontern konnten.

Tadej Pogacar wischte sich nach dem Schotter-Spektakel in der Champagne den Staub aus dem Gesicht, seinen Frust konnte der Mann im Gelben Trikot nicht beseitigen. Immer wieder hatte der slowenische Radstar in höllischem Tempo auf den weißen Pisten attackiert, seinen Rivalen konnte der Alleskönner auf der neunten Etappe einfach nicht entwischen. "Sie haben nur auf mich geachtet. Jonas (Vingegaard), Remco (Evenepoel) und ich hätten das Podium festigen können, das kann sich später noch rächen. Aber jeder fährt sein eigenes Rennen, mich stört es nicht", ärgerte sich Pogacar über die fehlende Zusammenarbeit bei Attacken der Top Drei.

Am Ende des mit Spannung erwarteten Schlagabtauschs der Großen Vier erreichten der Slowene, Titelverteidiger Jonas Vingegaard, Weltmeister Remco Evenepoel und Primoz Roglic schließlich Seite an Seite das Ziel in Troyes. Damit bleibt im Gesamtklassement vor dem Ruhetag alles beim Alten: Pogacar trägt weiter das Gelbe Trikot und liegt 33 Sekunden vor Evenepoel. Dahinter folgen Vingegaard (1:15) und Roglic (1:36).

Den Tagessieg holte sich nach 199 Kilometern der Franzose Anthony Turgis, der den Sprint einer kleinen Ausreißergruppe vor dem britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock und dem Kanadier Derek Gee gewann. "Ich habe nie daran gedacht, hier zu gewinnen, bei dieser mythischen Etappe, unglaublich", rang der der 30 Jahre alte Turgis, der bereits für den dritten französischen Etappensieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt sorgte, im Ziel nach Worten.

Pogacar attackiert, Vingegaard kontert auf "Leihrad"

Alle Augen waren beim Ritt über die staubigen Schotterwege in Mitten der Weinberge der Champagne mit einer Gesamtlänge von zusammengenommen 32 Kilometern auf die Tour-Stars gerichtet. Zurecht, wie sich zeigen sollte. Gerade Pogacar setzte immer wieder Attacken und lockte seine Konkurrenten aus der Reserve, auch Evenepoel versuchte, eine Lücke zu reißen.

Doch Vingegaard agierte das ganze Rennen über enorm aufmerksam, hatte in Christophe Laporte und Wout van Aert zwei extrem starke Helfer an seiner Seite und konterte so ein ums andere Mal die Attacken seiner Konkurrenten um den Tour-Sieg. Auch beim schärfsten Angriff Pogacars gut 22 Kilometer vor dem Ziel schaffte der Däne den Anschluss. Und das, obwohl der 27-Jährige nach einem Defekt ab der Rennmitte mit dem Rad seines Teamkollegen Jan Tratnik unterwegs war, das nicht ideal auf ihn abgestimmt war. So durfte sich Vingegaard am Ende als moralischer Sieger fühlen. "Das Ziel war, keine Zeit zu verlieren. Das haben wir geschafft. Meine Teamkollegen haben einen super Job gemacht", sagte der Däne, der aber zugab, dass Pogacar der Stärkste war.

Nach jeder gekonterten Attacke rollte die Favoritengruppe wieder zusammen, was vor allem Primoz Roglic entgegenkam. Der Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe wurde mehrmals im Rennen abgehängt, auch weil es ihm an der Unterstützung seines ab und an schläfrig agierenden Teams mangelte. Durch die Pattsituation zwischen Pogacar, Vingegaard und Evenepoel konnte sich der Slowene jedoch schadlos halten und blieb ohne den vorab befürchteten Zeitverlust.

Schotterpisten als Tour-Premiere

Es war das erste Mal in der Tour-Geschichte, dass die Schotterpisten ins Programm aufgenommen wurden. Nachdem in der Vergangenheit schon des Öfteren einige Kopfsteinpflaster-Passagen von Paris-Roubaix in die Route aufgenommen worden waren, wurde nun bei der Suche nach mehr Spektakel ein weiteres Element hinzugefügt. Das gefiel im Peloton den wenigsten, schließlich spielt auf dem unberechenbaren Untergrund der Faktor Zufall eine große Rolle, durch Defekte oder Stürze können schnell große Zeitverluste entstehen.

Das Peloton im Staub der Schotterpisten. Getty Images

Und die Fahrer hatten sichtlich zu kämpfen mit den insgesamt 14 Gravel-Abschnitten. An den steilen und oft engen Stellen staute sich das Peloton, einige Profis mussten absteigen und ihr Rad bergauf schieben. Es kam jedoch nicht zu massenhaften Defekten an den Rädern, auch Stürze blieben weitestgehend aus. Lediglich Red-Bull-Fahrer Alexander Vlassov, ein wichtiger Helfer von Roglic, landete gut 40 Kilometer vor dem Ziel im Straßengraben, konnte das Rennen mit einigen Schürfwunden jedoch zu Ende fahren.

Als bester Deutscher kam Pascal Ackermann ins Ziel, der den Sprint der Pogacar-Gruppe gewann und auf Platz 16 landete. "Es war ein saugeiles Rennen", meinte der Sprinter. Pech hatte dagegen Klassikerspezialist John Degenkolb, der mit großen Hoffnungen in die Etappe am Sonntag gestartet war, nach einem Reifenschaden jedoch nichts mit dem Ausgang der Etappe zu tun hatte.

Tour würdigt gestorbenen Radprofi Drege

Bevor das Feld am Sonntag losrollte, wurde zunächst noch der gestorbene norwegische Radprofi André Drege gewürdigt. Die Fahrer der norwegischen Mannschaft Uno X erschienen am Sonntag geschlossen in erster Reihe mit einer schwarzen Armbinde. Erst dahinter platzierten sich die Trikotträger um den Gesamtführenden Pogacar. Drege war am Samstag bei der gleichzeitig ausgetragenen Österreich-Rundfahrt auf der Abfahrt vom Großglockner gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Am Montag legt die Tour eine Pause ein, bevor es dann einen Tag später mit der zehnten Etappe über 187,3 Kilometer von Orléans nach Saint-Amand-Montrond weitergeht. Dann könnten die Sprinter wieder zum Zug kommen. Die nächste Bergetappe steht dann am Mittwoch im Zentralmassiv an, richtig zur Sache geht es ab kommendem Samstag. Dann muss das Feld in den Pyrenäen unter anderem den legendären Col du Tourmalet bezwingen.

9. Etappe Troyes - Troyes (199,00 km):

1. Anthony Turgis (Frankreich) - Team TotalEnergies 4:19:43 Std.; 2. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 0 Sek.; 3. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech; 4. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 5. Ben Healy (Irland) - EF Education-EasyPost; 6. Alexei Luzenko (Kasachstan) - Astana Qazaqstan Team; 7. Javier Romo (Spanien) - Movistar Team + 12; 8. Jasper Stuyven (Belgien) - Lidl-Trek + 18; 9. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Wanty + 1:17 Min.; 10. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla; ... 16. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 1:46; 65. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 68. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 2:18; 102. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 11:42; 109. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 137. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 154. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain

Victorious + 18:05; 157. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 9. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 35:42:42 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 33 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma + 1:15 Min.; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 1:36; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:16; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:17; 7. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 2:31; 8. Mikel Landa Meana (Spanien) - Soudal Quick-Step + 3:35; 9. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech + 4:02; 10. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 4:03; ... 69. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 56:11; 90. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:09:50 Std.; 99. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 1:13:50; 109. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:19:10; 116. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 1:22:03; 135. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 1:31:12; 137. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 1:32:35; 166. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:52:07

Bergwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Mobility 33 Pkt.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 20; 3. Valentin Madouas (Frankreich) - Groupama-FDJ 16; 4. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma 15; 5. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 12; 6. Stephen Williams (Großbritannien) - Israel-Premier Tech 10; 7. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers 10; 8. Frank Van Den Broek (Niederlande) - Team DSM - firmenich 9; 9. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis 8; 10. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 8

Sprintwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Wanty 224 Pkt.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 128; 3. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Mobility 107; 4. Anthony Turgis (Frankreich) - Team TotalEnergies 96; 5. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny 92; 6. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis 86; 7. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team 73; 8. Arnaud Demare (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels 73; 9. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Visma 71; 10. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels 70; ... 17. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech 42; 41. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious 19; 70. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty 7; 89. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich 4; 95. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious 3

Teamwertung, Stand nach der 9. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 107:13:01 Std.; 2. Soudal Quick-Step (Belgien) + 6:04 Min.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 6:45; 4. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 7:41; 5. Movistar Team (Spanien) + 12:41; 6. Bahrain Victorious (Bahrain) + 14:33; 7. Team Visma (Niederlande) + 18:34; 8. EF Education-EasyPost (USA) + 23:40; 9. Lidl-Trek (USA) + 33:04; 10. Uno-X Mobility (Norwegen) + 50:05; 11. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 53:40