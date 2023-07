Ausreißer kommen wieder durch: Mohoric im Fotofinish knapp vor Asgreen

Wie schon am Vortag kamen die Ausreißer erneut durch - auch diesmal mischte Kasper Asgreen vorne mit, musste sich aber im Zielsprint ganz knapp Matej Mohoric geschlagen geben. Jasper Philipsen hatte in der Gruppe dahinter erneut das Nachsehen und wartet weiter auf seinen fünften Sieg.

Matej Mohoric hat die 19. Etappe der 110. Tour de France mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Nach 172,8 Kilometern setzte sich der 28 Jahre alte Slowene am Freitag in Poligny knapp vor dem Dänen Kasper Asgreen und dem Australier Ben O`Connor durch. Der Augsburger Georg Zimmermann wurde Elfter.

Pech bei Politt

Zimmermann und Nils Politt waren zwischendurch Teil einer Spitzengruppe. Wegen einer gerissenen Kette verlor der Kölner Politt jedoch den Anschluss an die Gruppe und fiel zurück.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard liegt weiter deutlich mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor seinem Rivalen Tadej Pogacar aus Slowenien. Der Tour-Sieg ist Vingegaard bei zwei verbleibenden Etappen bis Paris kaum noch zu nehmen.

Vor dem Schlussakt in Paris erwartet die Fahrer noch einmal eine harte letzte Gebirgsetappe. Auf der Fahrt durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende. Nach 133,5 Kilometern und fast 3500 Höhenmetern wird dann am Samstagabend im Skigebiet Le Markstein nahe der deutschen Grenze der Tour-Sieger feststehen. Aufgrund der Lage im Klassement könnte Spitzenreiter Jonas Vingegaard Ausreißern einen großzügigen Vorsprung gewähren.

19. Etappe Moirans-en-Montagne/Frankreich - Poligny/Frankreich (172,80 km)

1. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 3:31:02 Std.; 2. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 4; 4. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 39; 5. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 6. Christophe Laporte (Frankreich) - Jumbo-Visma; 7. Luka Mezgec (Slowenien) - Team Jayco AlUla; 8. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 9. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 10. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 11. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 75:49:24 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 7:35 Min.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 10:45; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 12:01; 5. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 12:19; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 12:50; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 13:50; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 16:11; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 16:49; 10. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 17:57