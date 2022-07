Ausreißer kommen durch: Pedersen siegt im Sprint der Spitzengruppe

Den Kampf zwischen Ausreißern und Sprintern haben Erstere für sich entschieden. Mads Pedersen sprengte mit einer Attacke die Spitzengruppe und hatte im Finale gegen seine letzten zwei Kontrahenten die besten Beine. Gesamtführender Jonas Vingegaard verlebte im Peloton einen ruhigen Tag.

Ausreißer Mads Pedersen hat in der Hitze von Saint-Étienne das erwartete Sprint-Spektakel verhindert und bei der 109. Tour de France seinen ersten Etappensieg gefeiert. Der dänische Ex-Weltmeister setzte sich am Freitag bei Temperaturen von über 35 Grad vor dem Briten Fred Wright und dem Kanadier Hugo Houle durch.

In der Gesamtwertung hatte Jonas Vingegaard erwartungsgemäß keinerlei Probleme, sein Gelbes Trikot zu verteidigen. Der Däne liegt 2:22 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar und 2:26 vor dem walisischen Ex-Toursieger Geraint Thomas.

Ausreißer narren Sprinterteams

Nach dem Start in Bourg d'Oisans am Fuße des Anstiegs zur Alpe d'Huez versuchten es zahlreiche Fahrer mit einem Ausreißversuch, darunter auch der deutsche Meister Nils Politt. Letztlich entstand eine siebenköpfige Spitzengruppe ohne deutschen Fahrer, in der Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna vertreten war.

Rund 20 Kilometer vor dem Ziel sprengte Pedersen dann mit einer Attacke die Spitzengruppe und ließ die ehemaligen Weggefährten Stefan Küng, Filippo Ganna und Matteo Jorgenson stehen - zuvor konnte schon Quinn Simmons nicht mehr folgen. Dran am Ex-Weltmeister blieben nur Wright und Houle, die dann aber im finalen Sprint gegen den spurtstarken Profi vom Team Trek Segafredo keine Chance hatten.

Politt probiert es für einen Top-Ten-Platz

Als das Peloton auf die Zielgerade bog, versuchte der Deutsche Meister Nils Politt noch vorne rauszufahren, konnte sich aber nicht entscheidend lösen. Den Sprint um die weiteren Plätze gewann der Führende der Punktewertung Wout van Aert.

Geschkes Bestmarke

Simon Geschke, der mit einer größeren Gruppe mit rund 13 Minuten Rückstand ins Ziel kam, verteidigte erneut sein Bergtrikot erfolgreich. Der Cofidis-Profi verzichtete auf Attacken und weitere Punkte und hielt sich nach den anstrengenden Tagen im Hochgebirge im Feld auf. Mit 43 Punkten steht der Berliner noch immer an der Spitze der Bergwertung, der Südafrikaner Louis Meintjes ist vier Zähler zurück Zweiter. In Saint-Étienne erhielt der 36-Jährige das berühmte weiße Trikot mit den roten Punkten zum fünften Mal und stellte damit eine deutsche Bestmarke auf.

Bisher war Marcel Wüst der Radprofi, der das Bergtrikot bei der Tour aus deutscher Sicht am häufigsten getragen hat. Vier Etappen lang trug der Sprinter aus Köln das Trikot bei der Tour 2000. Geschke hat gute Chancen, die Führung in der Wertung bis zum zweiten Ruhetag am Montag erfolgreich zu verteidigen. Die Etappen am Wochenende führen durch das Zentralmassiv und sollten dem Cofidis-Profi vom Profil her liegen. Die Frage ist nur, wie es um die Kräfte des Routiniers steht.

Barguil mit positivem Corona-Test

Einer von Geschkes Konkurrenten um das Bergtrikot musste sich am Freitagmorgen kampflos geschlagen geben. Warren Barguil musste die Tour als sechster Radprofi wegen eines positiven Corona-Tests verlassen. Die Tests der anderen sieben Fahrer der Mannschaft, darunter der Gesamtsechste Nairo Quintana aus Kolumbien, waren nach Angaben des Teams negativ. Der Franzose Barguil hatte 2017 das Bergtrikot der Tour gewonnen, lag vor der 13. Etappe mit 30 Punkten in Schlagdistanz zu Geschke.

Vor Barguil mussten bereits George Bennett, Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen, Guillaume Martin und Luke Durbridge die Rundfahrt corona-positiv verlassen. Die nächsten verpflichtenden Tests des Weltverbandes stehen am zweiten Ruhetag am Montag an.

Am Samstag steuert die Frankreich-Rundfahrt das Zentralmassiv an. Über 192,5 Kilometer geht es von Saint-Etienne nach Mende. Dabei warten vier Anstiege der dritten und einer der zweiten Kategorie auf die Fahrer. Vor allem die letzten drei Kilometer zum Flugplatz hinauf sind mit durchschnittlich 10,2 Prozent Steigung anspruchsvoll.

