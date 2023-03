Ausnahmezustand bei "Flanderns Schönster" und Pogacar in ungewohnter Rolle

Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar fühlt sich auch bei den Frühjahrsklassikern äußerst wohl. In die traditionsreiche Flandern-Rundfahrt geht er dennoch nicht als Topfavorit.

In "Flanderns Schönste" hat sich auch Tadej Pogacar längst verguckt. "Die Energie dieses Rennens und die Radsport-Leidenschaft in Belgien sind etwas ganz Besonderes", schwärmt der zweifache Tour-Sieger vor der legendären Flandern-Rundfahrt am Sonntag (live bei Eurosport). Der Slowene bestreitet den Frühjahrs-Klassiker zum zweiten Mal in seiner Karriere - voller Vorfreude, in bestechender Form und dennoch nicht als Topfavorit.

Denn wenn die bisherige Saison eines gezeigt hat, dann, dass es Pogacar nicht gelingt, seinen ärgsten Konkurrenten zu enteilen. Am belgischen Alleskönner Wout van Aert und an Mathieu van der Poel aus den Niederlanden beißt sich der 24-Jährige vom UAE Team Emirates immer wieder die Zähne aus. Van der Poel siegte im Solo bei Mailand-Sanremo, van Aert war beim E3 Saxo Classic im Sprint zu stark. Zudem schenkte van Aert bei Gent-Wevelgem seinem Teamkollegen Christophe Laporte den Sieg.

Politt über das Trio: "Die machen, was sie wollen"

Vieles spricht dafür, dass die drei Ausnahmefahrer auch bei der "Ronde" die Entscheidung unter sich ausmachen werden: "Die machen gerade das, was sie wollen - sie sind einfach extrem stark", sagte der deutsche Meister Nils Politt der Münchner AZ. Auf den ersten deutschen Erfolg seit dem Coup von Steffen Wesemann im Jahr 2004 wird wohl weiter zu warten sein.

Ausnahmezustand in Belgien

Der Mythos Flandern-Rundfahrt, geboren im Jahr 1913, versetzt das radsportverrückte Belgien am Sonntag zum 107. Mal in einen Ausnahmezustand. Es ist das zweite von fünf Monumenten der Saison - nach Mailand-Sanremo vor zwei Wochen und vor der "Hölle des Nordens" bei Paris-Roubaix an Ostern (9. April).

So richtig los geht es nach rund der Hälfte der 273 Kilometer. Ab dann nämlich steht ein Großteil der insgesamt über 3000 Höhenmeter an - verteilt auf stolze 19 kleinere, giftige Anstiege. Zudem muss sich das Fahrerfeld immer wieder über Kopfsteinpflaster-Passagen quälen.

Pogacar will am längsten Hügel angreifen

Für Pogacar wird es darum gehen, seine Kontrahenten frühzeitig abzuhängen - im Zielsprint ist er van Aert und dem zweimaligen "Ronde"-Sieger van der Poel unterlegen. Am insgesamt dreimal zu befahrenden Oude Kwaremont wittert er seine Chance: "Es ist der längste Hügel, und ich werde mein Bestes versuchen". Vergangenes Jahr noch zahlte Pogacar Lehrgeld, musste sich nach taktischen Fehlern im Schlussspurt mit Rang vier zufrieden geben.

Und dennoch ist es äußerst beachtlich, dass Pogacar als Kletterspezialist bei den Klassikern überhaupt ganz vorne mitfährt: "Einen Tour-de-France-Sieger so fahren zu sehen, ist außergewöhnlich. Er ist ein echter Champion", sagt van Aert. Ob es diesmal sogar zum großen Wurf reicht, bleibt abzuwarten - fest steht aber: "Flanderns Schönste" wird auch 2023 wieder hart umkämpft sein.