"Ausnahme-Trainer" Wagner und der Malle-Mythos: Hobsch stürmt mit Haching in Liga 3

Patrick Hobsch ist der erste Titelverteidiger der "Torjägerkanone™ für alle". Der wuchtige Angreifer blickt auf eine fantastische Spielzeit zurück. Neben seinen 27 Treffern gelang ihm mit der SpVgg Unterhaching der Aufstieg in die 3. Liga. Wir sprachen mit Hobsch über das dramatische Saisonfinale, den "besessenen" Sandro Wagner und das geheime "Trainingslager" auf Mallorca.

Es ist vollbracht: Die SpVgg Unterhaching ist zurück im Profifußball. In den Aufstiegsspielen setzte sich die Wagner-Elf souverän gegen den Nordost-Meister Energie Cottbus durch und feierte vor einer Traumkulisse von 12.500 Zuschauern den Aufstieg in Liga 3. War es am Ende doch eine klare Angelegenheit (4:1 nach Hin- und Rückspiel) fehlte ein entscheidender Name auf der Torschützenliste: Patrick Hobsch.

Wie schon im Vorjahr erwies sich der 28-jährige Sturmtank in der regulären Runde als absolute Konstante in der Hachinger Offensive, schoss die Münchner Vorstädter mit 27 Toren in 35 Spielen zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und krönte sich erneut zum besten Viertliga-Stürmer Deutschlands. Auch wenn der gelernte Speditionskaufmann im großen Showdown gegen Cottbus ohne eigenen Treffer blieb, stellte er unter Beweis, wie immens wichtig er für das Spiel der SpVgg ist. Als Sturm-Turm pflückte er reihenweise Bälle aus der Luft und behauptete sich gegen die Cottbuser Hintermannschaft. Im Rückspiel bereitete er schließlich beide Treffer vor - und ebnete so den Weg zur Aufstiegsfeier.

"Es ist immer noch schwer zu greifen", muss Hobsch rund eine Woche nach dem Aufstieg feststellen. "Im ersten Moment hat man sich natürlich darüber geärgert, dass man als Meister noch in die Relegation muss. Als wir den Aufstieg dann aber in solchen zwei Highlight-Spielen vor so einer Kulisse gepackt haben, war das emotional, glaube ich, noch einmal Spur über einer herkömmlichen Meisterschaft", ist sich Hobsch nun auch der schönen Seite von Aufstiegsspielen bewusst. Dass der Angreifer in beiden Partien vor zusammengerechnet über 30.000 Zuschauern selbst ohne Treffer blieb, ist ihm in der Nachbetrachtung "völlig Wurst." Am Ende gehe es darum, "wer sich durchsetzt, ganz egal wer die Tore schießt."

Hobsch stünde aber nicht dort, wo er aktuell steht, wenn er nicht doch etwas zu bemängeln hätte. "Ein paar Chancen hatte ich schon, beispielsweise meinen Latten-Kopfball im Hinspiel. Als Stürmer ärgert einen das natürlich, wenn so ein Ball nicht reingeht."

Nerven wie Drahtseile und ein Lob Richtung Cottbus

Vor allem die mentale Reife in Hachings Kader sei laut Hobsch am Ende ein großer Knackpunkt im Aufstiegs-Showdown gewesen. Mit großen Namen wie Stiefler, Fetsch, Schwabl und Vollath hatte er zahlreiche Routiniers mit der Erfahrung aus über 1000 Profi-Spielen an seiner Seite. "Wir sind die gesamte Zeit bei uns geblieben. Wir haben uns nicht von irgendwelchen Nebenschauplätzen irritieren lassen. Man hat einfach die unglaubliche Qualität in unserem Kader gesehen und die Abgezocktheit in den spielentscheidenden Situationen."

Cottbus hat großartige Fans. Die Stimmung in beiden Spielen war mehr als beeindruckend. Patrick Hobsch (28) war vom Groteil der Cottbuser Fans begeistert

Dabei spielt Hobsch nicht nur auf die viele Fragezeichen hinter Hachings Drittliga-Lizenz und die Cottbuser Sticheleien gegen die SpVgg und den DFB, sondern auch auf die Ausschreitungen im Cottbuser Block in der zweiten Hälfte des Rückspiels an. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Gewissermaßen konnte man sich aber schon auf die Emotionen aus dem Cottbuser Block einstellen." Im Nachgang der Partie waren Hobsch gegenüber dem BR sogar ein paar kritische Töne über die Lippen gerutscht. "Jeder sagt, in Cottbus ist Stimmung, aber guckt doch mal, was diese Idioten im Fanblock machen", sagte der 28-Jährige im BR-Interview.

Mit nun etwas ruhigerem Puls im Vergleich zur aufgeheizten Stimmung nach Abpfiff will Hobsch die Chance nutzen, sich selbst zu korrigieren. "Ich muss noch etwas klarstellen. Mit meiner Aussage nach dem Spiel waren natürlich nicht alle Cottbus-Fans gemeint. Cottbus hat großartige Fans. Die Stimmung in beiden Spielen war mehr als beeindruckend. Überschattet wurde das ganze eben von vereinzelten Fans, die negativ auffielen."

Der Manni macht das schon, weil er es schon immer gemacht hat. Patrick Hobsch (28) zweifelte zu keinem Zeitpunkt an der Vereinsführung

Völlig aus der Luft gegriffen war die öffentliche Kritik an der Hachinger Aufstiegspolitik aber nicht. Lange Zeit war nicht klar, ob sich die SpVgg einen Aufstieg überhaupt leisten könne, es entwickelte sich ein wildes Rätselraten rund um die Finanzkraft der Oberbayern. Inmitten dieser Krise machte dann auch noch das Gerücht eines geheimen Trainingslagers die Runde - gefundenes Fressen für alle Haching-Kritiker.

Wie kann sich der Verein ein Trainingslager inmitten einer Finanzkrise leisten? Die Antwort? Gar nicht. Auch hier dient Hobsch als Aufklärer. "Wir waren nie in einem Trainingslager. Nach dem drittletzten Spieltag sind wir für ein paar Tage mit dem gesamten Staff nach Mallorca geflogen und haben die Meisterschaft gefeiert", verrät Hobsch auf Nachfrage. Vor einer Woche hatte der Angreifer am BR-Mikrophon noch rustikalere Worte gewählt. "Alle haben davon gesprochen, dass wir im Trainingslager waren, dabei haben wir uns auf Mallorca drei Tage die Birne vollgesoffen."

Trotz finanzieller Fragezeichen herrschte innerhalb der Hachinger Mauern ein enges Vertrauensverhältnis. "Als Mannschaft kann man diese Probleme natürlich nicht komplett ausblenden. Zwischenzeitlich stand das Projekt wirklich auf der Kippe, das kann man schon so sagen. Aber wir waren uns sicher: Der Manni macht das schon, weil er es schon immer gemacht hat", lobt Hobsch Hachings Präsidenten Manfred Schwabl.

Hobsch bleibt, Wagner geht

Die Rückkehr in die 3. Liga hat übrigens einen zuckersüßen Nachgeschmack aus Hachinger Sicht. Durch den Aufstieg hat sich der Vertrag von Hobsch automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Zum Trainingsauftakt am 26. Juni wird der Angreifer also wieder auf der Matte stehen, auch wenn es "zahlreiche Angebote" gegeben haben soll. Zuletzt war er mit einem Wechsel zum MSV Duisburg in Verbindung gebracht worden.

Dennoch geht in Unterhaching eine Ära zu Ende. Coach Sandro Wagner wird die SpVgg nicht in die 3. Liga begleiten, das war schon seit März bekannt. Kapitän Welzmüller hatte den ehemaligen Bayern-Profi als besten Trainer, den er je hatte, geadelt. Dem kann sich Hobsch nur anschließen. "Sandro ist ein absoluter Ausnahme-Trainer. Das besondere an ihm ist seine authentische Art. Es sprudelt förmlich aus ihm heraus. Er ist besessen vom Fußball und steckt die Spieler mit seiner Energie an. Wirklich sehr schade, dass sich die Wege nun trennen."

Kanone Nummer drei

Als persönliche Erinnerung an diese "absolute Traum-Saison", wie sie Hobsch selbst betitelt, wird er Ende September die "Torjägerkanone™ für alle" erhalten - die zweite in seiner Sammlung. Die erste Kanone hat der Angreifer gut aufgehoben. "Sie steht direkt am Eingang zu meiner Wohnung neben einer selbst geschnitzten Variante von einem Kumpel meines Vaters, dort wo sie jeder sehen kann." Genau das hatte Hobsch vor der Verleihung seiner ersten Kanone auch versprochen.

Insgesamt sei die Auszeichnung für Hachings Tormaschine etwas ganz besonderes. "Ich komme aus dem Amateurfußball, war bis auf ein Jahr beim 1. FC Nürnberg nie in einem NLZ. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme." Eines ist aber wohl sicher. Der Weg von Patrick Hobsch ist definitiv noch nicht zu Ende.