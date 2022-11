Auslosung und Termine: So geht es in der Europa League weiter

An diesem Donnerstag fallen die letzten Entscheidungen in der Europa-League-Gruppenphase. Wann danach welche Auslosung ist - und warum sich der SC Freiburg bis Februar gedulden muss.

Am 31. Mai 2023 wird die Europa-League-Trophäe in Budapest vergeben. AFP via Getty Images

Mit der Einführung der Europa Conference League in der vergangenen Saison hat sich auch der Modus in der Europa League geändert. Vor allem Gruppensiege sind wertvoller geworden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur K.-o.-Phase in der Saison 2022/23.

Wie geht es nach der Gruppenphase der Europa League weiter?

Das Teilnehmerfeld der Europa League wird nun gehörig durcheinandergewirbelt: Die acht Gruppensieger der Europa League qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Tabellenzweiten der acht Gruppen dagegen müssen ihr Ticket dafür erst noch lösen: Sie treffen in den sogenannten K.-o.-Runden-Play-offs in Hin- und Rückspiel auf die acht Gruppendritten der Champions League.

Wann und wie werden die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League ausgelost?

Am Montag, 7. November, um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) nimmt die UEFA die Auslosung der acht Paarungen in den K.-o.-Runden-Play-offs in Nyon/Schweiz vor. Dabei sind die Gruppenzweiten der Europa League gesetzt und treffen zunächst auswärts auf einen der Gruppendritten der Champions League. Klubs aus demselben Verband können dabei nicht aufeinandertreffen.

Wer ist in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League dabei?

Tatsächlich ist vor dem finalen Spieltag an diesem Donnerstag noch kein Europa-League-Teilnehmer sicher Gruppenzweiter. Die acht gesetzten Teams sind also noch unbekannt.

Aus der Champions League steigen Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam, der FC Barcelona, der FC Sevilla und Sporting Lissabon definitiv ab. Die drei fehlenden Klubs werden am Mittwochabend noch ermittelt.

Wer steht schon sicher im Europa-League-Achtelfinale?

Als Europa-League-Gruppensieger stehen bereits der SC Freiburg, Real Betis, Ferencvaros und Royale Union Saint-Gilloise fix im Achtelfinale. Vier Teams folgen dem Quartett am Donnerstagabend.

Wann und wie wird das Achtelfinale der Europa League ausgelost?

Freiburg & Co. müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. Erst am 24. Februar um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) erfahren die Achtelfinalisten ihren nächsten Gegner. Dabei sind die Europa-League-Gruppensieger gesetzt und treffen zunächst auswärts auf die acht Gewinner der K.-o.-Runden-Play-offs. Klubs aus demselben Verband können auch in dieser Runde noch nicht aufeinandertreffen.

Wann finden die K.-o.-Runden-Play-offs und das Achtelfinale statt?

Die Play-offs gehen am 16. (Hinspiele) und 23. Februar (Rückspiele) über die Bühne, das Achtelfinale am 9. (Hinspiele) und 16. März (Rückspiele). Im April (13./20.4.) und Mai (11./18.5.) stehen dann Viertel- und Halbfinale auf dem Programm, ehe am 31. Mai in der Puskas-Arena in Budapest der Europa-League-Sieger 2023 gekrönt wird.