Auslosung, TV, Neuerung: Alle Infos zum DFB-Pokal-Viertelfinale

Noch in dieser Woche erfahren die Gewinner der DFB-Pokal-Achtelfinals ihre Gegner im Viertelfinale. Alles zur Auslosung, der TV-Übertragung und den Terminen, bei denen es zu einer Premiere kommt.

Wann ist die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals 2023/24?

Wenn am kommenden Wochenende der 14. Spieltag in der Bundesliga und der 16. Spieltag in der 2. Liga beendet sind, wird es für einige Erst- und Zweitligisten noch einmal spannend. Am Sonntag ab 19.15 Uhr werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die vier Paarungen im DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost.

Wer zeigt die Viertelfinalauslosung live in TV und Stream?

Die ARD überträgt im Rahmen ihrer "Sportschau" live aus Dortmund und bietet auch einen Stream an. Auf den kicker-Plattformen kann man die Ziehung wie immer im LIVE!-Ticker verfolgen.

Welche Mannschaften sind im Viertelfinale dabei?

Die acht Klubs, die im DFB-Pokal überwintern dürfen, werden in dieser Woche im Achtelfinale bestimmt.

Wie sieht der Modus der Viertelfinalauslosung aus?

Alle Paarungen werden aus einem Topf gezogen, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht genießt. Sollten es Drittligist 1. FC Saarbrücken und Regionalligist FC 08 Homburg ins Viertelfinale schaffen, dürfen sie ihr Viertelfinale zuhause austragen. Werden beide saarländischen Klubs gegeneinander gelost, spielt die zuerst gezogene Mannschaft daheim.

Wann wird das Viertelfinale ausgetragen - und was ist neu?

Das Viertelfinale ist am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 angesetzt und rahmt den 20. Bundesliga-Spieltag (2./3./4. Februar) ein. Erstmals steigen damit die vier Paarungen an vier unterschiedlichen Tagen. Das war zwar im Zuge des neuen TV-Vertrags im DFB-Pokal bereits zur Saison 2022/23 beschlossen worden, konnte damals aber wegen der Winter-WM in Katar nicht umgesetzt werden. Stattdessen hatte sich damals das Achtelfinale auf vier Tage gestreckt, mit jeweils zwei Spielen pro Abend.

Wie viele Viertelfinals werden live im Free-TV übertragen?

Insgesamt dürfen ARD und ZDF zusammen 15 DFB-Pokal-Spiele im Free-TV übertragen. Weil die beiden Halbfinals und das Finale darunter sind und in der ersten Runde vier, in der zweiten Runde zwei und im Achtelfinale drei Begegnungen im Free-TV liefen, bleiben für das Viertelfinale drei übrig. Heißt: Nur eine Paarung zeigt Pay-TV-Sender "Sky" exklusiv, der auch in dieser Saison alle 63 Pokalspiele live im Programm hat.

Wie viel Geld gibt es im DFB-Pokal-Viertelfinale?

Allen Viertelfinalisten sind aus dem DFB-Prämientopf jeweils 1.724.800 Euro garantiert. Der Einzug ins Halbfinale wird mit weiteren 3.449.600 Euro belohnt. Dieses wird dann am 2./3. April ausgespielt.