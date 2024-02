Auslosung & TV: Alle Infos zum DFB-Pokal-Halbfinale

Zwei DFB-Pokal-Halbfinalteilnehmer stehen bereits fest, zwei werden noch folgen. Wer wird auf wen treffen? Alles zur Auslosung, der TV-Übertragung und den Terminen.

Wann ist die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals 2023/24?

Am Samstag, den 10. Februar (Auslosungsticker), werden im Rahmen des "aktuellen Sportstudios" beim ZDF die beiden Paarungen des DFB-Pokal-Halbfinals ausgelost. Die Auslosung kann ab 22.30 Uhr live in der ZDF-Mediathek oder ab 23 Uhr im Free-TV verfolgt werden.

Welche Mannschaften sind im Halbfinale dabei?

Die ersten beiden Halbfinalteilnehmer stehen fest: Fortuna Düsseldorf setzte sich im Elfmeterschießen bei Ligakonkurrent St. Pauli durch und der 1. FC Kaiserslautern besiegte im Berliner Olympiastadion Hertha BSC. In der kommenden Woche entscheidet sich, wer das Halbfinale komplettiert. Die Entscheidung fällt am Dienstag zwischen Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart sowie am Mittwoch zwischen Drittligist 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach.

Wie sieht der Modus der Halbfinalauslosung aus?

Alle Paarungen werden aus einem Topf gezogen, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht genießt. Falls Drittligist Saarbrücken den nächsten Bundesligisten aus dem Pokal wirft und in die nächste Runde einzieht, darf er sein Halbfinale zuhause austragen.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Wann wird das Halbfinale ausgetragen?

Das Halbfinale ist auf den 2. und 3. April angesetzt.

Wie viele Halbfinals werden live im Free-TV übertragen?

Insgesamt dürfen ARD und ZDF zusammen 15 DFB-Pokal-Spiele im Free-TV übertragen, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Die Übertragungsrechte für alle 63 Pokalspiele, über die der Pay-TV-Sender Sky verfügt, sind demnach für das Halbfinale nicht mehr exklusiv.

Wie viel Geld gibt es im DFB-Pokal-Halbfinale?

Die vier siegreichen Viertelfinalteilnehmer werden für den Einzug in das Halbfinale mit 3.449.600 Euro belohnt. Dieses wird dann am 2./3. April ausgespielt. Wie viel Geld im Finale verteilt wird, gab der DFB noch nicht bekannt.