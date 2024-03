Alle Infos zur Auslosung des Champions-League-Viertelfinals

Bereits wenige Tage nach den letzten Achtelfinal-Begegnungen steigt die Auslosung für das Champions-League-Viertelfinale. Hier gibt es alle Infos zur Ziehung und den Terminen.

Wann findet die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals statt?

Am 15. März wird in Nyon/Schweiz die Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen vonstattengehen. Ab 12 Uhr beginnt die Zeremonie, die wie gewohnt LIVE! im Auslosungsticker bei kicker begleitet wird. Ab 13 Uhr wird dann das Viertelfinale der Europa League ausgelost, ab 14 Uhr das der Europa Conference League.

Welche Mannschaften stehen im Champions-League-Viertelfinale?

Die Bundesliga ist mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund vertreten, die englische Premier League mit Titelverteidiger Manchester City und dem FC Arsenal. Das größte Kontingent stellt La Liga mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Dazu kommt Frankreichs Meister Paris Saint-Germain.

Sind Duelle zweier Teams aus demselben Land im Viertelfinale möglich?

Es ist möglich, dass zwei Mannschaften aus demselben Nationalverband aufeinandertreffen - also auch der FC Bayern und Borussia Dortmund. Dies ergibt sich dadurch, dass ab dem Viertelfinale auf eine Setzliste oder einen sogenannten Länderschutz verzichtet wird.

Können sich Gruppen-Begegnungen wiederholen?

Auch dieser Fall ist aufgrund der nicht gegebenen Setzliste möglich.

Wann wird das Champions-League-Viertelfinale ausgetragen?

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele folgen eine Woche später am 16./17. April.

Wird auch direkt das Champions-League-Halbfinale und Champions-League-Finale ausgelost?

Bei der Auslosung am 15. März werden neben den Viertelfinal-Begegnungen auch die Halbfinal-Partien ausgelost. Da der Ausgang der Viertelfinal-Duelle zu diesem Zeitpunkt natürlich noch unklar ist, wird beispielsweise der Sieger aus dem ersten Viertelfinale dem Sieger des dritten Viertelfinals im Halbfinale zugelost.

Da auch das Champions-League-Finale ein obligatorisches "Heim-Team" benötigt, wird die Auslosung des entscheidenden Finalspiels ebenfalls bereits am 15. März durch das Los ermittelt.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Nach den Viertelfinalspielen geht es am 30. April und 1. Mai mit den Halbfinal-Hinspielen weiter, die Rückspiele erfolgen in der darauffolgenden Woche (7./8. Mai). Am 1. Juni steigt im Londoner Wembley-Stadion das Highlight der Champions-League-Saison, wenn das Finale ausgetragen wird. Das "Home of Football" war schon Schauplatz von sieben Endspielen in der Königsklasse - in keiner anderen Spielstätte fanden derart viele Finals der CL statt.