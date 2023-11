Auslosung EM 2024: Datum, Modus, Übertragung

18 Jahre nach dem Sommermärchen bei der Weltmeisterschaft 2006 findet wieder ein großes Fußballturnier in Deutschland statt. Der kicker liefert einen Überblick mit allen wichtigen Informationen rund um die Auslosung zur EM 2024.

In Hamburgs Elbphilharmonie findet Ende des Jahres die Gruppenauslosung der Europameisterschaft 2024 statt. IMAGO/imagebroker

Wann und wo wird die EM 2024 ausgelost?

Die Auslosung, die zur Gruppenermittlung für die Europameisterschaft im kommenden Jahr dient, findet am 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Ab 18 Uhr blicken die Funktionäre der teilnehmenden Nationen gespannt in die Hansestadt.

Modus und Lostöpfe

24 Nationen qualifizieren sich für die Europameisterschaft und werden Anfang Dezember in sechs Gruppen, die sich jeweils aus vier Mannschaften zusammensetzen, gelost. Eine Übersicht, welche Teams das Ticket für die EM 2024 bereits gelöst haben, finden Sie hier.

Entsprechend der Größe der Gruppen wird es vier Lostöpfe geben. Dabei sind drei der vier Lostöpfe mit sechs Mannschaften befüllt, während Topf 1 nur fünf Teams beinhaltet. Das liegt an Gastgeber Deutschland, der als Kopf der Gruppe A bereits feststeht.

Wer dabei in welchem Topf landet, ist erst nach Beendigung der Qualifikation im November klar. Für die Einteilung der Teams in die unterschiedlichen Lostöpfe hat die UEFA außerdem bestimmte Faktoren festgelegt, angefangen mit der Endplatzierung in der Qualifikation.

Eine Besonderheit gibt es allerdings: Drei der 24 Nationen stehen zum Zeitpunkt der Auslosung noch nicht fest. Erst im Frühjahr 2024 kämpfen die letzten Bewerber um die noch übrig gebliebenen Tickets im Rahmen der Nations-League-Play-offs. Bei der Auslosung in Hamburg werden die noch unbekannten Nationen dennoch bereits ihren jeweiligen Gruppengegnern zugelost.

Wo kann man die Auslosung zur EM 2024 live verfolgen?

Die Gruppenauslosung wird bei zahlreichen Anbietern und Sendern übertragen. Dazu gehören die ARD oder das ZDF und Pay-TV-Sender "Sky". Weil die von der Telekom organisierte Plattform "Magenta TV" ohnehin die Fernsehrechte an der gesamten Europameisterschaft besitzt, ist die Auslosung auch dort zu sehen. Die offizielle Website der UEFA, "uefa.com", bietet zudem einen Livestream an.

Weitere Informationen zur Europameisterschaft 2024 finden Sie hier.