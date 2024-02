Auslosung der Nations League 2024/25: Termin, Lostöpfe, Modus

Nach der Europameisterschaft im Sommer geht es ab September mit einer neuen Saison in der Nations League weiter. Alle Infos zu Terminen, Lostöpfen und dem Modus im Überblick.

Die Nations League geht in ihre insgesamt vierte Runde. An dem Turnier, das in der Saison 2018/19 erstmals stattfand, nehmen insgesamt 54 Mitgliedsverbände der UEFA Teil. Auf Basis der Ergebnisse der Vorsaison werden die Teams dabei in insgesamt vier Ligen aufgeteilt. Die letzte Austragung gewann Spanien mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien.

Wann und wo werden die Gruppen der Nations League ausgelost?

In diesem Jahr findet der insgesamt 48. UEFA-Kongress, auf dem die Gruppen ausgelost werden, in Paris statt. Paris ist dabei nicht immer der Austragungsort für die Auslosung. Im vergangenen Jahr etwa diente Nyon in der Schweiz als Ort für die Auslosung. Beginn ist in diesem Jahr um 18 Uhr MEZ.

Die Lostöpfe Eine Übersicht der Lostöpfe finden Sie hier

Die Lostöpfe im Überblick - Sonderfall Liga D

Die 54 Mitgliedsverbände sind auf insgesamt vier Ligen aufgeteilt. In Liga A, B und C werden die 16 Mannschaften pro Liga jeweils in eine von vier Gruppen zugelost, sodass es pro Liga am Ende vier Gruppen mit jeweils vier Teams geben wird. Liga D hat am Ende zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften. Folgende Lostöpfe gibt es:



Liga A

Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Topf 3: Schweiz, Deutschland, Polen, Frankreich

Topf 4: Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland



Liga B

Topf 1: Österreich, Tschechien, England, Wales

Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Topf 3: Slowenien, Republik Irland, Albanien, Montenegro

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan



Liga C

Topf 1: Rumänien, Schweden, Armenien, Luxemburg

Topf 2: Aserbaidschan, Kosovo, Bulgarien, Färöer-Inseln

Topf 3: Nordmazedonien, Slowakei, Nordirland, Zypern

Topf 4: Weißrussland, Litauen/Gibraltar, Estland, Lettland

In Liga D stehen die Töpfe noch nicht endgültig fest, da diese abhängig von den Abstiegs-Play-offs zwischen Litauen und Gibraltar im März sind und erst danach festgelegt werden. Folgende Töpfe sind möglich:



Liga D

Topf 1: Litauen/Gibraltar, Moldawien

Topf 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

Die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft

Das Los "Deutschland" liegt in der ersten Liga, also Liga A, in Topf 3. Aus den Töpfen 1, 2 und 4 wird jeweils eine Nation in die Gruppe der DFB-Elf gelost. Mögliche Gegner sind also Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande (alle Topf 1), Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn (alle Topf 2), Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Schottland (alle Topf 4). Sollte Deutschland seine Gruppen gewinnen oder Zweiter werden, zieht es ins Viertelfinale ein. Die Dritten spielen Abstiegs-Play-offs gegen die Gruppenzweiten der Liga B - und die Gruppenvierten steigen direkt ab.

Besonderheiten der Nations League 2024/25

Zwei Besonderheiten sind zur Auslosung angekündigt: Armenien und Aserbaidschan dürfen nicht in eine Gruppe gelost werden. Und aufgrund großer Reisestrapazen darf zu Kasachstan nur eines der Teams von England, Island, Irland oder Wales gelost werden.

Wann findet die Nations League statt?

Insgesamt gibt es sechs Gruppenspieltage, der erste davon findet vom 5.-7. September 2024 statt. Die weiteren Termine im Überblick:

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: November 2024

Play-offs der K.-o.-Runde: 20. - 25. März 2025

Viertelfinale Liga A: 20. - 25. März 2025

Endrunde: 4. - 8. Juni 2025

Wo wird die Auslosung der Nations League live übertragen?

Im linearen TV wird die Auslosung nicht live zu sehen sein. Doch die UEFA überträgt die Auslosung, die um 18 Uhr beginnt, auf ihrer eigenen Website. Außerdem wird es auch von deutschen Anbietern Livestreams geben, unter anderem bietet das ZDF einen Livestream an. Außerdem kann die Auslosung auch LIVE! bei kicker im Liveticker verfolgt werden.