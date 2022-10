Auslosung der Frauen-WM 2023: Dankbare Gruppe für Deutschland

Am 20. Juli 2023 beginnt die Frauen-WM in Australien und Neuseeland - knapp neun Monate vorher erfolgte am Samstagmorgen die Gruppenauslosung. Mit einer absolut machbaren Gruppe für die DFB-Frauen.

Martina Voss-Tecklenburg freut sich auf eine machbare Gruppe bei der WM 2023.