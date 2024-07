Auslosung BCL: Schwere Lose für Chemnitz, Vechta und Co.

Bis zu vier deutsche Teilnehmer wird es in der Champions League in der kommenden Saison geben. Neben den direkt qualifizierten Niners Chemnitz, Rasta Vechta und den Würzburg Baskets können es auch die Telekom Baskets Bonn über zwei Qualifikations-Runden schaffen.

Die Bonner steigen in der zweiten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein, dort wartet dann Mitte September entweder Andorra oder die Antwerpen Giants. Unklar ist zudem, wo das Qualifikations-Turnier ausgetragen wird. Neben Bonn und den möglichen Gegnern in der zweiten Runde erhoffen sich Juventus aus Litauen, Sassari sowie Spartak Subotica aus Serbien die erfolgreiche Qualifikation.

Der Sieger dieses Turniers landet dann in der Hauptrunde in Gruppe E wie die Auslosung Ende Juni im schweizerischen Mies ergab. In dieser Gruppe tummeln sich AEK Athen, VEF Riga sowie Maccabi Ramat Gan aus Israel.

CL-Neuling Würzburg trifft in der Gruppe A auf Hapoel Halon, den bosnischen Meister Igokea sowie Nanterre 92. "Bei diesem Umfeld hier ist es erst einmal bewusst geworden, was wir in der letzten Saison erreicht haben", sagte Geschäftsführer Steffen Liebler nach der Auslosung. "Es ist für uns als Klub eine Ehre, zum ersten Mal in der Basketball Champions League zu spielen. Wir haben schwierige und erfahrene Gegner und werden versuchen, mindestens einen Klub hinter uns zu lassen."

Chemnitz und Vechta mit schweren Gruppen

FIBA-Europe-Cup-Sieger Chemnitz erwischte ebenfalls eine starke Gruppe, die Niners treffen auf Bertram Derthona Tortona aus Italien, den spanischen Vertreter Baxi Manresa sowie den Sieger eines anderen Qualifikationsturniers.

Wie auch Chemnitz war auch Rasta Vechta in Topf 3 bei der Auslosung vertreten, die Niedersachsen treffen ebenfalls auf einen noch nicht feststehenden Qualifikanten sowie Galatasaray und Promitheas Patras aus Griechenland.

Los geht es mit der Gruppenphase am 1. Oktober, wobei die acht Gruppensieger sich direkt für die zweite Gruppenphase qualifizieren. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen schließlich die anderen acht Teams für die zweite Runde in einer "Best-of-three-Serie" aus.