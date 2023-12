Auslöser Ancelotti: "Golden Boy" Bellingham erklärt seine Leistungsexplosion

Er ist der Torjäger, den Real Madrid nicht verpflichtet hat: Jude Bellingham. Im Rahmen seiner Auszeichnung zum "Golden Boy" sprach der 20-Jährige darüber, wie Trainer Carlo Ancelotti ihn glänzen lässt.

Schon Mitte August hatte Jude Bellingham getönt, bereits "zehnmal besser" zu sein als in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund. Und wie schon, als sein Ausbildungsklub Birmingham City 2020 die Rückennummer eines 17-Jährigen nicht mehr vergeben wollte, lachten viele Leute erst einmal darüber. Doch auch wenn zehnmal besser sicherlich übertrieben ist: Inzwischen lacht kaum noch einer.

15 Tore und vier Vorlagen in seinen ersten 17 Spielen als Königlicher haben sämtliche Schlagzeilen mit Bellinghams Namen längst übersättigt, als Torgarant in der Lücke, die Karim Benzema hinterlassen hat, trägt der offensive Mittelfeldspieler Real Madrid durch La Liga und Champions League. Jeweils steht der jeweilige Rekordsieger dort auf Tabellenplatz eins. Und Bellingham dadurch immer mal wieder auf einer Bühne, wie am Montagabend, als er seine jüngste Auszeichnung als "Golden Boy" - als bester U-21-Spieler Europas - entgegennahm.

Im Rahmen der Zeremonie in Turin erklärte der immer noch erst 20 Jahre alte Engländer der die Auszeichnung verleihenden Zeitung "Tuttosport", wie diese Leistungsexplosion, gemessen vor allem natürlich in Toren, überhaupt möglich war: "Ich habe viel an mir gearbeitet, doch es ist der Verdienst des 'Misters' Ancelotti", würdigte Bellingham seinen Trainer in Madrid, der "die richtige Position für mich gefunden und mir viele Freiheiten auf dem Platz gegeben hat".

Weniger - also weniger Vorgaben - kann manchmal mehr sein. Zwar hat Ancelotti seine Formation mit Real während dieser Saison von einem 4-4-2 mit Raute inzwischen zu einer flacheren Variante geändert, in der Bellingham grundsätzlich mehr über die linke Seite kommt. Und doch taucht er nach wie vor auch in den gefährlichen zentralen Räumen auf, weil er weiß, wann er das tun kann - und weil er es darf. Genau das dankt er seinem Trainer mit Worten: "Dank ihm fliege ich jetzt auf dem Spielfeld." Und natürlich mit Toren.