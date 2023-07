Ausleihe: Laux bringt Sandhausen "einen Schritt weiter"

Lucas Laux spielt in der kommenden Saison beim SV Sandhausen. Der Verteidiger kommt per Leihe aus Mainz.

Die Verpflichtung von Lucas Laux gab der SVS am Dienstagnachmittag bekannt. Der 20-jährige Verteidiger, der beidfüßig stark am Ball ist und seit 2021 50 Regionalliga-Spiele für die zweite Mannschaft der Rheinhessen absolviert hat, nahm regelmäßig am Profitraining teil und gehörte dreimal zum Bundesliga-Kader.

"Lucas ist ein sehr talentierter Spieler, der uns einen Schritt weiterbringt, um defensiv sicher zu stehen", wird SVS-Sportdirektor Matthias Imhof in einer Mitteilung der Kurpfälzer zitiert. Cheftrainer Danny Galm spricht von einem "weiteren Baustein für unsere Stabilität. Er hat seine Stärken vor allem in der Defensive, kann sich aber auch geschickt ins Offensivspiel einschalten."

Laux stammt aus Koblenz, wechselte 2018 in den Nachwuchsbereich von Mainz 05, durchlief mehrere Jugendmannschaft und wagt nun in Sandhausen den Schritt in die 3. Liga. "Es ging die letzten Tage sehr schnell", betonte der Defensivmann, der ins Trainingslager im österreichischen Hopfgarten-Markt nachgereist ist.

Bei seinem Stammverein hofft man auf einen gewinnbringenden Wechsel für alle Seiten. "Für die Weiterentwicklung von Lucas ist diese ausbildungsorientierte Leihe eine super Sache", erklärt 05-Sportdirektor Martin Schmidt. "In Sandhausen hat er die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Drittligisten wichtige Spielminuten zu sammeln, sich auf hohem Niveau im Herrenfußball zu beweisen und damit seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."