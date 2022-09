Auslaufmodell CR7? Santos muss die Eine-Million-Dollar-Frage beantworten

Gegen Spanien kann Portugal am Dienstagabend den Einzug ins Nations-League-Finalturnier perfekt machen und letztmals vor der WM ernsthaft testen. Mit Cristiano Ronaldo?

Als Cristiano Ronaldos Stern bei der Heim-EM 2004 in Portugal so richtig aufging, war sein heutiger Nebenmann Rafael Leao noch nicht einmal eingeschult - so lange ist CR7 auf diesem Niveau schon dabei.

Vor der Zeit, deren Zahn irgendwann an jedem nagt, kann aber selbst der durchtrainierte Altmeister nicht davonlaufen, was in den vergangenen ein, zwei Jahren immer deutlicher geworden ist. Ein sechstes Mal wird der fünfmalige Weltfußballer wohl nicht ausgezeichnet werden.

Bei ManUnited ist CR7 meistens Joker

Auf das Altern des bald 38-Jährigen hat sein Vereinstrainer Erik ten Hag bei Manchester United schon reagiert. Oft kommt Cristiano Ronaldo nur von der Bank, weil sein Wert im laufintensiven Spiel gegen den Ball, das aus dem modernen Spitzenfußball kaum wegzudenken ist, gegen Null geht. Aber auch mit dem Ball geht CR7 inzwischen einiges von der Spritzigkeit ab, die ihn einst ausgezeichnet hat. Irgendwann erwischt es eben jeden.

Ten Hag hat sich an diesen Umstand weitgehend angepasst, aber wie geht Nationaltrainer Fernando Santos damit um, dessen Zeit in den Augen vieler Kritiker ebenfalls abgelaufen ist? Vor dem 4:0-Sieg über Tschechien, zu dem Cristiano Ronaldo eine Vorlage beisteuerte, hatte der 67-Jährige seinen Kapitän auch mal außen vor gelassen.

Warum, das sei laut Santos die "Eine-Million-Dollar-Frage", die er im Juni damit beantwortet hatte, dass CR7 als Spielertyp nicht zu der Idee gepasst hat, die Santos in diesem Moment verfolgt habe. Also wohl wieder das Thema mit der Arbeit gegen den Ball. An der Qualität des erfolgreichsten aller Länderspieltorschützen, der sogar noch die EM 2024 in Deutschland spielen will, bestehe aber kein Zweifel.

2021 noch EM-Torschützenkönig

Das ist also das große Dilemma, bei dem es vermutlich um noch mehr geht als eine Million Dollar: Kann und will sich der Europameister von 2016 weiterhin den zweischneidigen Luxus erlauben, seinen alternden Ausnahmespieler von Beginn an einzusetzen - der im Sommer 2021 immerhin noch Torschützenkönig der EM geworden war?

Aufschluss geben könnte schon der iberische Showdown mit Spanien in der Nations League, bei dem den Portugiesen am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Remis für den Einzug ins Finalturnier genügen würde. Wobei das Spiel vielmehr als letzter großer Test vor der WM betrachtet werden dürfte, vor der Cristiano Ronaldo augenscheinlich keinen garantierten Stammplatz mehr hat. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique macht sich aus Namen übrigens gar nichts - und nominiert lediglich Spieler, die ihm in seine Spielidee passen.