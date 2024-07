Ausland-Wechsel oder Darmstadt-Verbleib? Gjasulas klare Tendenz

Durch seinen kuriosen EM-Auftritt mit Albanien hat sich Klaus Gjasula in den Fokus anderer Vereine gespielt. In Darmstadt hofft man auf einen Verbleib des 34-Jährigen, der eine klare Tendenz hat.

Nach neun Tagen und drei Spielen war das EM-Abenteuer für Albanien und Klaus Gjasula schon wieder beendet. Obwohl er selbst nur gut 25 Minuten gespielt hatte, hielt die Turnierteilnahme für den 34-Jährigen eine ganz besondere Geschichte bereit. Bei seinem Einsatz gegen Kroatien (2:2) war Gjasula die prägende Figur - einem Eigentor und anschließendem Last-Minute-Ausgleich sei Dank.

EM-Auftritt sorgt für Interesse aus dem Ausland

Die spektakuläre Achterbahnfahrt am 2. Spieltag diente dem Defensivspieler unweigerlich als Bühne, die diverse Interessenten aus ausländischem Ligen auf den Plan riefen. Aus gutem Grund: Schließlich ist Gjasula einer der EM-Teilnehmer, die seit dem 1. Juli vereinslos und somit ablösefrei zu haben sind.

Zwar verhandeln Gjasula und der SV Darmstadt 98, für den er seit 2021 unter Vertrag stand, schon länger über eine Weiterbeschäftigung, doch seit einer Woche steht der EM-Fahrer erst einmal nicht mehr auf dem Gehaltszettel der Lilien. Offiziell beendet ist die Hängeparty zwischen dem Bundesliga-Absteiger und dem Routinier noch nicht, doch nach kicker-Informationen ergibt sich inzwischen eine klare Tendenz: Gjasula wird den Lilien auch in der Saison 2024/25 erhalten bleiben.

Lieberknechts Schachzug geht auf - und bringt Pluspunkte

Großen Anteil an Gjasulas Verbleib hat fraglos Torsten Lieberknecht. Dem Lilien-Trainer hat es der 29-malige Nationalspieler verdanken, dass er überhaupt auf den EM-Zug Albaniens aufsprang. In der Endphase der vergangenen Saison stellte Lieberknecht seinen Schützling bewusst im zentralen Mittelfeld auf, weil Gjasula nur auf dieser Position für Albaniens EM-Kader infrage kam. Der Plan ging auf - und war der Loyalität des Spielers gegenüber Klub und Trainer naturgemäß zuträglich.

Deshalb können die Darmstädter wohl auch weiterhin auf die Dienste ihres Defensiv-Allrounders zählen, wenngleich diesem nach dem Abstieg eine andere Rolle winkt. Nach der Verpflichtung Paul Wills (Dresden) dürfte Gjasula vorwiegend als Back-up in der Dreierkette eingeplant sein, was Einsätze vor der Abwehr nicht ausschließt. In der Kabine wird er als Führungsspieler indes weiterhin eine tragende Rolle spielen.