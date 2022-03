"Aushängeschild" Zentner verlängert in Mainz bis 2025

Vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld hat der 1. FSV Mainz 05 die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Torhüter Robin Zentner verkündet.

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger bei Mainz 05 zu bleiben", hatte Robin Zentner Anfang Februar im kicker-Interview bekräftigt. Jetzt machte der 27-Jährige Nägel mit Köpfen: Zentner verlängerte seinen ursprünglich noch bis Sommer 2023 datierten Vertrag in Mainz vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2025.

Abgesehen von einer zweijährigen Leihe zu Holstein Kiel (2015 bis 2017) spielt Zentner seit 2006 ununterbrochen für die Mainzer, deren Tor er in der Bundesliga im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag bereits zum 104. Mal hütet.

"Er ist das Aushängeschild unserer herausragenden Torhüterausbildung von der Jugend bis zu den Profis", lobte 05-Sportdirektor Martin Schmidt den Schlussmann in der Mainzer Vollzugsmeldung in höchsten Tönen. "Er hat sein Torwartspiel in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt und steht sowohl sportlich als auch charakterlich sinnbildlich für all das, was Mainz 05 ausmacht." Mit seiner "geradlinigen, verantwortungsbewussten Art" sei Zentner "ein echter Leader".

Dem schließt sich Cheftrainer Bo Svensson natürlich an: "Er ist ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft und hat einen gewichtigen Anteil an unserer starken Defensivleistung und den wenigen Gegentoren in dieser Saison."

Mit nur 30 Gegentreffern haben die Mainzer nach 26 Spieltagen gemeinsam mit RB Leipzig die drittbeste Abwehr der Bundesliga. Nur Bayern München (28) und der SC Freiburg (29) kassierten weniger. Dabei spielte kein Torhüter öfter zu null als Zentner, der genau wie Koen Kasteels (VfL Wolfsburg) und Mark Flekken (SC Freiburg) in acht Spielen kein Gegentor hinnehmen musste.