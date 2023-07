"Aushängeschild" Kohlbacher verlängert bei den Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren langjährigen Kreisläufer Jannik Kohlbacher mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Kohlbacher bleibt dem badischen Handball-Bundesligisten also treu. Der Europameister von 2016 verlängerte seinen Vertrag bis 2026. Das gab der Pokalsieger am Mittwoch bekannt. Der 27-Jährige spielt seit 2018 für die Löwen.

"Jannik ist eines unserer wichtigsten Aushängeschilder. Er ist bei den Fans extrem beliebt - nicht zuletzt, weil er ein waschechtes Kind der Region ist und dies auch sehr authentisch verkörpert", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Beeindruckende Leistung im Pokalfinale

"Was er beim Final Four in Köln insbesondere im Innenblock geleistet hat, war zutiefst beeindruckend und ein Schlüssel für diesen historischen Erfolg. Ich bin sehr froh, dass wir weiter gemeinsam mit Jannik unsere ehrgeizigen Ziele verfolgen werden“, so Kettemann.

Chefcoach Sebastian Hinze bezeichnete Kohlbacher als "zentralen Baustein unserer Mannschaft, und das im Angriff genauso wie in der Abwehr". Kohlbacher selbst will ein Zeichen setzen: "Ich bin überzeugt, dass wir mit der neuen sportlichen Ausrichtung unter Sebastian den richtigen Weg eingeschlagen und die besten Voraussetzungen dafür geschaffen haben, noch einige Erfolge feiern zu können."

In der vergangenen Saison überzeugte Kohlbacher nicht nur in seiner eigentlichen Rolle als Kreisläufer (121 Tore), sondern auch im Tempogegenstoß (15 von 18 verwandelt) sowie insbesondere auch in der Abwehr.