Ausgleich im Visier: Sturms EC-Bilanz gegen französische Teams

Lille-Bilanz gegen österreichische Teams: 1S/1N

Gegen den Tabellenvierten der Ligue 1 befinden sich die Steirer in der Außenseiterrolle. Die Nordfranzosen trafen bisher erst zweimal auf ein österreichisches Team, als sie sich in der Champions-League-Saison 2021/22 mit Red Bull Salzburg duellierten. Dabei verloren sie mit 1:2 in Salzburg und gewannen knapp mit 1:0 in Lille. GEPA pictures