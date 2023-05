Ausgezeichnete Popp: "Ich darf für die Mannschaft hier stehen"

Alexandra Popp ist Niedersachsens Fußballerin des Jahres 2022. Die Spielerin des VfL Wolfsburg nahm die Auszeichnung stellvertretend für ihre Mannschaften entgegen.

Das Jahr 2022 war ein ganz besonderes für Alexandra Popp. Die Kapitänin gewann mit ihrem Klub VfL Wolfsburg nicht nur die Meisterschaft und den DFB-Pokal, sondern auch noch mit der Nationalmannschaft die Herzen vieler Fußball-Fans - und auch die Herzen derer, die es bis zur Europameisterschaft in England noch gar nicht waren. Die DFB-Elf schrammte knapp am Titel vorbei, schaffte es aber, einen Hype in Deutschland auszulösen.

Sie verbindet ihre Meinungsstärke mit einem gewinnenden, authentischen Auftreten. kicker-Chefredakteur Jörg Jakob über Popp

An der Spitze stand Popp. "Sie steht auch für den Aufschwung des Fußballs der Frauen. Mehr noch: In einem insgesamt schwierigen Jahr war Alexandra Popp eine erfreulich wohltuende Botschafterin des gesamten deutschen Fußballs. Dabei verbindet sie ihre Meinungsstärke mit einem gewinnenden, authentischen Auftreten", lobte kicker-Chefredakteur Jörg Jakob die 32-Jährige am Montagabend in Barsinghausen: Dort wurde Popp als Niedersachsens Fußballerin des Jahres 2022 ausgezeichnet.

"Eine unglaublich schöne Anerkennung für mich"

"Sie geht voran und lässt ihr Herz immer auf dem Platz", hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im kicker über Alexandra Popp gesagt. "Ein größeres Lob kann es für ein Mitglied eines Teams nicht geben. Egal, um welche Mannschaftssportart es sich handelt", unterstrich Jakob in seiner Laudatio.

"Diese Auszeichnung ist eine unglaublich schöne Anerkennung für mich", freute sich Popp. "Mit meinem Team habe ich im vergangenen Jahr viel erleben und Menschen begeistern dürfen. Deshalb darf ich auch für die Mannschaft hier stehen. Das macht mich sehr stolz." In dieser Saison kann Popp mit dem VfL Wolfsburg ihre ohnehin schon umfangreiche Titel-Sammlung noch vergrößern: In der Bundesliga belegt der VfL aktuell Tabellenplatz zwei hinter Bayern München und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ist der VfL ins Endspiel eingezogen.

Nach Martina Müller (2008) und Pernille Harder (2020) ist Alexandra Popp die dritte Fußballerin des VfL Wolfsburg, die von Niedersachsens Sportjournalisten zum Fußballer bzw. Fußballerin des Jahres gewählt wurde. Die Wahl wird vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) in Zusammenarbeit mit dem Verein Niedersächsische Sportpresse veranstaltet.