"Ausgezeichnete Lösung": Wortmann wird Geschäftsführer in Bielefeld

Fast zwei Monate zog sich die Suche nach einem neuen Geschäftsführer beim DSC Arminia Bielefeld. Nun ist man fündig geworden: Christoph Wortmann wechselt vom VfL Bochum nach Ostwestfalen.

Künftig beim neuen Verein in neuer Rolle: Christoph Wortmann. imago/Revierfoto

Wortmann tritt zum Jahresende die Nachfolge von Markus Rejek an, den es nach Ablauf seines Vertrages in Bielefeld ab Dezember zum 1. FC Köln zieht. Es ist ein schweres Erbe, hätte es ohne Rejek wohl die letzten beiden Arminia-Jahre vor dem Abstieg so nicht gegeben.

Denn nach seinem Amtsantritt im Herbst 2017 als Finanz-Geschäftsführer schaffte es Rejek, den hochverschuldeten Klub mithilfe von einigen Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe, dem sogenannten Bündnis OWL, zu sanieren.

Wechsel aus Bochum nach Ostwestfalen

Nach rund zwei Monaten der Suche haben sich die Verantwortlichen des Bundesliga-Absteigers nun für Wortmann entschieden. Der 45-Jährige ist derzeit Marketings- und Vertriebsleiter beim VfL Bochum und wird ab Dezember die Aufgabe des Geschäftsführers in Bielefeld übernehmen. "Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Wortmann eine ausgezeichnete Lösung gefunden haben", werden Hartmut Ostrowski, Aufsichtsratsvorsitzender des DSC, sowie Vereinspräsident Rainer Schütte in der Pressemittelung der Bielefelder zitiert.