"Ausgezeichnete Arbeit": FC Bayern verlängert mit Salihamidzic

Hasan Salihamidzic bleibt dem FC Bayern erhalten. Der deutsche Rekordmeister hat den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag des Sportvorstands gleich um drei weitere Jahre verlängert. Für Münchens Präsident Herbert Hainer der logische Schritt nach "ausgezeichneter Arbeit".

Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat auf seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, dass der Vertrag von Hasan Salihamidzic bis ins Jahr 2026 verlängert wird. Der 45 Jahre alte Ex-Profi gehört der Führungsriege des Rekordmeisters seit August 2017 an - damals noch als Sportdirektor. Seit Juli 2020 ist der frühere Spieler des HSV, FCB, von Juventus und Wolfsburg im Vorstand gesetzt.

Und nun eben langfristig dort bestätigt.

Hasan Salihamidzic gibt für den FC Bayern 24 Stunden am Tag alles. Bayern-Präsident Herbert Hainer

"Hasan Salihamidzic hat in den fünf Jahren, seit er beim FC Bayern in der Verantwortung steht, ausgezeichnete Arbeit geleistet", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Er entwickelt den sportlichen Bereich unserer Profis wie der Talente strukturell wie personell stetig weiter. Neben unseren Zielsetzungen auf dem Spielfeld behält er immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge. Hasan Salihamidzic gibt für den FC Bayern 24 Stunden am Tag alles. Er steht für das FC Bayern-Gen, für Kontinuität und für Titel."

"Ich liebe den FC Bayern"

Der Sportvorstand selbst freut sich natürlich über die Vertragsverlängerung an der Säbener Straße und teilt mit: "Ich habe es immer gesagt: Ich liebe den FC Bayern, München ist mein Zuhause. Ich freue mich sehr, dass wir unsere sehr gute und im Ergebnis starke Zusammenarbeit bis 2026 fortführen können. Es ist mein Ziel und das Ziel meiner Vorstandskollegen, bei denen ich mich ebenfalls bedanken möchte, unseren Mitgliedern und Fans in jeder Saison eine national wie international konkurrenzfähige und erfolgreiche Mannschaft zu bieten, auf Grundlage wirtschaftlicher Vernunft. Dafür werde ich weiter alles geben - wir sind auf einem sehr guten Weg."

In die Zeit von Sportdirektor und Sportvorstand Salihamidzic fallen beim FC Bayern fünf deutsche Meisterschaften, zwei Triumphe im DFB-Pokal und im historischen "Sechs-Titel-Jahr" 2020/21 der Champion League-Titel unter Ex-Trainer und dem aktuellen Bundestrainer Hansi Flick. Unter anderem die Königsklasse hat der frühere Mittelfeldspieler auch als aktiver FCB-Spieler gewonnen - 2001 in Mailand.