Ausgeschieden, zu langsam: Deutsche Riesenslalom-Fahrer ohne Medaillenchance

Für das deutsche Alpin-Trio haben die Technik-Wettbewerbe bei den Spielen von China mit einem herben Dämpfer begonnen. Alexander Schmid und Linus Strasser schieden im Riesenslalom schon im ersten Durchgang nach Fahrfehlern aus, Julian Rauchfuss landete abgeschlagen im Feld.

Das Rennen am Xiaohaituo Mountain war geprägt von schlechten Sichtverhältnissen aufgrund von Nebel und teils heftigem Schneefall.



Führender war zur Halbzeit Goldfavorit Marco Odermatt aus der Schweiz, der in dieser Disziplin in diesem Winter bereits vier Weltcup-Siege gefeiert hatte. Auf dem zweiten Platz lag Stefan Brennsteiner aus Österreich gefolgt vom Franzosen Mathieu Faivre.

Schmid: "Das ist untypisch für mich"

Vor allem Schmid galt im deutschen Team als möglicher Kandidat auf Edelmetall. Im Dezember hatte der 27-Jährige aus Fischen im Allgäu erstmals auf einem Weltcup-Podest gestanden. "Ich habe es eher als Vorteil gesehen, dass die Sicht nicht gut ist. Weil ich eigentlich gut auf dem Ski stehe. Dass das jetzt so passiert ist, ist untypisch für mich", sagte Schmid, der genau wie Straßer weggerutscht war.

Rauchfuss landete nach einem fehlerbehafteten Lauf mit satten 5,30 Sekunden Rückstand auf Platz 30.