Ausgerechnet Vasiliadis: Kramers Frust sitzt tief

Ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Ausfall und wichtige Informationen für die Fans - Arminia Bielefeld präpariert sich für die Heimpartie gegen Köln.

Ausgerechnet Sebastian Vasiliadis. Der Spieler, der seinem Team in den vergangenen Begegnungen im zentralen Mittelfeld zu einer deutlich besseren Statik verholfen hatte, fehlt seinem Trainer im wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln. "Er hat unser Zentrum in den letzten Spielen gut stabilisiert", merkte Frank Kramer zu dem 24-Jährigen an, als es noch eine Resthoffnung auf seinen Einsatz gegeben hatte.

Es folgte jedoch Frust im Bielefelder Lager: Mit dem seit Donnerstag bekannten positiven Testergebnis, das der Deutsch-Grieche nach einem Corona-Fall im Familienumfeld erhalten hatte, hat sich der Einsatz an diesem Samstag erledigt.

Offenes Rennen zwischen "Platzhirsch" Laursen und Andrade

Während Fabian Kunze als erster Nachrücker für Vasiliadis' Posten an der Seite von Manuel Prietl vor der Abwehr gilt, ist auf der linken Defensivseite ein "offenes Rennen" (Kramer) zwischen dem dortigen "Platzhirsch" Jacob Laursen und Andres Andrade entstanden. Letzterer habe seine Sache jüngst beim 0:1 in München sehr gut gemacht, lobt Kramer den Panamaer. "Es war gut für ihn zu sehen, dass er auf dem Level mithalten kann." Kandidat Nummer drei, Lennart Czyborra, ist unterdessen noch keine Option. Der 22-Jährige arbeitet sich nach einer Blinddarm-Operation in der vergangenen Woche erst wieder heran.

"Wir wollen gegen Köln eine richtig gute Leistung bringen, da geht es um wichtige Punkte - das wissen wir", macht Kramer keinen Hehl daraus, wie wichtig die 90 Minuten gegen die Domstädter werden. "Wir wollen alles auf den Platz legen, dafür treten wir an."

Um den Platz herum jedoch gibt es angesichts der pandemischen Lage auch in Bielefeld Veränderungen. Vorbehaltlich der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen ging der Klub am Donnerstagabend von einer maximalen Stadionkapazität von 30 Prozent aus. Damit fänden 8250 Zuschauer in der Schüco-Arena Platz. "Man hat gegen Wolfsburg gesehen, wie wichtig für uns die Zuschauer sind. Deshalb fänden wir es als Mannschaft schon jammerschade, wenn das wegfällt", hatte Kramer auch hier bereits im Vorfeld bedauert. "Aber wir haben da eine Verantwortung, das muss man klar sagen."

Auch Dauerkarten verlieren für das Köln-Spiel ihre Gültigkeit

Sämtliche bereits verkauften Tickets, darunter auch die Dauerkarten, verlieren für die Begegnung gegen Köln ihre Gültigkeit. Details zur Rückerstattung werde man in der kommenden Woche veröffentlichen, teilt der Klub mit.

Neuer Ticketverkauf startet am Freitag

An diesem Freitag beginnt der Verkaufs-Neustart des vorhandenen Kontingents für das Köln-Spiel zunächst für Dauerkarteninhaber, eventuelle Restbestände, allesamt zunächst im Sitzplatzbereich, gehen am Nachmittag in den freien Verkauf. Vor einer eventuellen Öffnung des Stehplatzbereichs wartet Arminia zunächst die finalen Bestimmungen der neuen Verordnung ab.