Ausgerechnet in Koper: Garnbrets erste "Niederlage" nach 13 Siegen am Stück

Im ersten Weltcup nach der EM im Sportklettern wollte die bisherige Dominatorin Janja Garnbret ein weiteres Ausrufezeichen setzen, doch es reichte "nur" zu Silber.

Bei den Damen musste Dominatorin Janja Garnbret in der Qualifikation sich noch von der Japanerin Ai Mori geschlagen geben, im Halbfinale war die Europameisterin beim Heim-Weltcup dann aber nicht aufzuhalten und zog als Beste ins Finale ein. Hannah Meul, Silbermedaillengewinnerin von München in der Boulder-Disziplin, verpasste das Finale als Zwölfte.

Alles schien auf einen weiteren Triumph von Garnbret hinauszulaufen, doch ausgerechnet vor dem heimischen Publikum konnte sie sich nicht mit Gold behängen.

Im Finale kletterte die erst 18-jährige Ai Mori als vorletzte Athletin bis zum Griff 30+ und setzte Garnbret zum Abschluss des Wettbewerbs damit gehörig unter Druck. Die Lockerheit der vergangenen Wettkämpfe ging Garnbret beim Heim-Weltcup sichtlich ab, schon im Mittelsektor der Route musste die 23-Jährige mächtig kämpfen.

zum Thema Der Kletter-Kalender 2022

Als sie sich aus einer schwierigen Passage herausgekämpft hatte, feuerte das Publikum Garnbret frenetisch an, als sie sich der von Mori gesetzten Marke näherte. Allerdings hatte die Slowenin diesmal zu viele Körner gelassen, sie kam im Finale nie richtig in einen Kletterflow und flog bei Griff 27+ aus der Wand.

Garnbrets Serie reißt nach 13 Siegen am Stück

Siegerin von Koper: Die Japanerin Ai Mori. Photo: Dimitris Tosidis / IFSC

Damit gelang Mori in dieser Weltcup-Saison etwas, was allen anderen Kletterinnen in acht Wettkämpfen mit Garnbret in diesem Jahr nicht gelungen war - nämlich sie zu schlagen. Jahresübergreifend kann die Olympiasiegerin von Tokio sogar auf 13 in Serie gewonnene Wettbewerbe im Lead und beim Bouldern zurückblicken.

Das bis zum Weltcup in Koper letzte Mal, dass eine andere ganz oben auf dem Podium stand, war beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City am 31. Mai 2021 der Fall, als Garnbret von Natalia Grossman (USA) bezwungen werden konnte. Grossmans Landsfrau Brooke Raboutou stand in Koper mit Bronze auf dem Podium.

So schnitten die DAV-Athletinnen ab:

Hannah Meul, wurde 12, Roxana Wienand 32., MichellAtkins 41. und Martina Demmel landet auf Platz 43.