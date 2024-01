Ausgerechnet beim EM-Abschied: Hansen entreißt Karabatic den Torrekord

Als Rekordspieler und amtierender Titelträger verabschiedet sich Nikola Karabatic von der großen EM-Bühne. Einzig den erst beim Turnier in Deutschland errungenen Torrekord musste der 39-Jährige bereits im Finale wieder abgeben.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Er hatte schon damit gerechnet, dass es eines Tages genau so kommen würde - wohl aber nicht, dass es bereits bei diesem Turnier passiert. Seit Sonntag ist Nikola Karabatic seinen erst bei der EM in Deutschland errungenen Torrekord wieder los.

Doch der Reihe nach: Karabatic hatte zum Auftakt der Hauptrunde in Köln mit insgesamt fünf Treffern beim 34:32 gegen Kroatien den bisherigen EM-Torrekord geknackt. Mit seinem 289. EM-Treffer ins leere kroatische Tor zog der Welthandballer von 2007, 2014 und 2016 an seinem guten Freund Gudjon Valur Sigurdsson, der in der Handball-Bundesliga mittlerweile den VfL Gummersbach trainiert, vorbei.

"Ich bin mit einem Tor vor meinem sehr lieben, guten Freund Goggi Sigurdsson, aber ich weiß, dass Mikkel Hansen irgendwann mal vor mir stehen wird", prophezeite Karabatic, der damals anfügte: "Ich bin froh, Top-Torschütze zu sein. Aber es ist nicht so viel wert wie eine Medaille."

Seit Sonntagabend hängt eine weitere goldene Medaille um seinen Hals - und Hansen ist wie erwartet neuer EM-Rekordtorschütze. Während Karabatic im EM-Endspiel, das Frankreich in der Verlängerung mit 33:31 gegen Dänemark gewann, leer ausging, erzielte der dänische Superstar beeindruckende neun Treffer bei 15 Versuchen - sieben davon per Siebenmeter. Damit hat Hansen nun 296 EM-Tore auf seinem Konto, Karabatic blieb bei 295 stehen.

Hansen über Karabatic: "Er kann Frankreich immer noch sehr viel geben"

Noch am Tag vor dem Finale hatte der kicker Hansen auf den nahenden Rekord angesprochen. "Das kümmert mich nicht", hatte Hansen nur mit einem Lachen erklärt. Über Karabatic, mit dem er insgesamt sieben Jahre lang von 2015 bis 2022 bei PSG gespielt hatte, sprach Hansen wesentlich ausführlicher - und in den höchsten Tönen.

"Er kann Frankreich immer noch sehr viel geben, er hat bei der EM richtig stark gespielt", so Hansen: "Es ist nicht nur seine Erfahrung, vor allem seine Art Handball zu spielen ist beeindruckend. Diese gewisse Robustheit überträgt sich auf die Mitspieler. Er ist immer noch unglaublich auf beiden Seiten des Feldes."

Karabatic werfe zwar "nicht mehr 10-, 15-mal aufs Tor, aber alles, was er tut, tut er mit 100 Prozent". Hansen schwärmte vom "sehr starken Eins-gegen-eins", einem "guten Wurf" und dem "starken, sehr intelligenten Abwehrspieler". Zumindest die ausgebaute Rekordmarke von 79 EM-Einsätzen dürfte Karabatic trotz seines Karriereendes im Sommer noch einige Zeit behalten.